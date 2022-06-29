Adıyaman'da kaldırımda çıplak yatan şahsı gazeteci ikna etti

Adıyaman'da kaldırımda çıplak yatan Suriye uyruklu bir kişi, olay yerinde olan gazetecinin iknasıyla hastaneye götürüldü.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da Suriye uyruklu bir kişiyi kaldırımda çıplak yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Alınan bilgiye göre olay Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta çıplak yatan kişi gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Suriye uyruklu olan Muhammed El Barkaoul (43) ile konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerinde bulunan gazeteci Sercan Sakar, şahsı ikna ederek, üstünü bezle kapatıp, ambulansa kadar eşlik etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muhammed El Barkaoul Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.