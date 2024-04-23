Milli Eğitim'den 23 Nisan'a özel gazete
Millî Eğitim Bakanlığı'nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Gazete 'Çocuk'" ayrıca erişime de açıldı
Millî Eğitim Bakanlığı'nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Gazete 'Çocuk'" ayrıca erişime de açıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan "Gazete 'Çocuk'"un içinde çocuklar için özel etkinlikler, meraklı minikler için bilimsel bilgiler, öyküler ve daha birçok içerik yer alıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, altı farklı okuldan gelen öğrencileri makamında ağırladı, minik gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Gazete 'Çocuk'"ta yayımlanan röportajda, minik gazeteciler Bakan Yusuf Tekin'e öğrencilik hayatından, günlük yaşamına birçok soru yöneltti, ortaya eğlenceli diyaloglar çıktı.
Ayrıca, "Gazete 'Çocuk'"ta, spordan bilim dünyasına, sanattan iş dünyasına çocuklar için rol modeli olabilecek ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları ile çocuklar için gönderdikleri mektuplar da yer alıyor.
Çocuklara yönelik hem eğlenceli hem öğretici 23 Nisan temalı etkinliklere yer verilen "Gazete 'Çocuk'"ta köşe yazısını, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulunda görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Banu Üstündağ kaleme aldı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden çocukların özenle hazırladığı şiir, deneme, öykü ve resimler de "Yarınlarımızın Kaleminden 23 Nisan" bölümünde minik okurlar için yer aldı.
"Bunları Biliyor Muydunuz?" köşesinde ise çocukları eğlenceli bilgiler ve sorular bekliyor.
"Gazete 'Çocuk'"u okumak ve yazdırmak için https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_04/22162658_son-23nisan_gazete_cocuk_bgli_arada_bulmacali.pdfhttps://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_04/22162658_son-23nisan_gazete_cocuk_bgli_arada_bulmacali.pdf.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|90
|2. Fenerbahçe
|33
|86
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Beşiktaş
|33
|51
|5. Başakşehir
|33
|49
|6. Rizespor
|33
|48
|7. Kasımpasa
|33
|46
|8. Antalyaspor
|33
|45
|9. Alanyaspor
|33
|45
|10. Sivasspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|33
|41
|12. Samsunspor
|33
|39
|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|33
|37
|15. Konyaspor
|33
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|33
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|33
|30
|20. İstanbulspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|31
|69
|2. Göztepe
|31
|63
|3. Ahlatçı Çorum FK
|31
|55
|4. Sakaryaspor
|31
|54
|5. Bodrumspor
|31
|52
|6. Kocaelispor
|31
|52
|7. Bandırmaspor
|31
|47
|8. Boluspor
|31
|47
|9. Gençlerbirliği
|31
|47
|10. Erzurumspor
|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. Liverpool
|33
|74
|3. M.City
|32
|73
|4. Aston Villa
|34
|66
|5. Tottenham
|32
|60
|6. Newcastle
|32
|50
|7. M. United
|32
|50
|8. West Ham United
|34
|48
|9. Chelsea
|32
|47
|10. Brighton
|32
|44
|11. Wolves
|33
|43
|12. Fulham
|34
|42
|13. Bournemouth
|33
|42
|14. Crystal Palace
|33
|36
|15. Brentford
|34
|35
|16. Everton
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|34
|25
|19. Burnley
|34
|23
|20. Sheffield United
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|81
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|32
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
|10. Getafe
|32
|40
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Sevilla
|32
|37
|13. Las Palmas
|32
|38
|14. Deportivo Alaves
|32
|35
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|32
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|32
|14