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Geleceğin tenisçilerine madalyalarını Başkan Büyükkılıç verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yeni hizmet vermeye başlayan Tenis Kortu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası’nda dereceye giren çocuklara madalyalarını verdi Başkan Büyükkılıç, “Geleceğin tenisçilerinin Kayseri’mizde yetişmesi için gerekli çabayı göstereceğiz” dedi

GÜNDEM 25.04.2024, 09:23
Geleceğin tenisçilerine madalyalarını Başkan Büyükkılıç verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yeni hizmet vermeye başlayan Tenis Kortu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası’nda dereceye giren çocuklara madalyalarını verdi. Başkan Büyükkılıç, “Geleceğin tenisçilerinin Kayseri’mizde yetişmesi için gerekli çabayı göstereceğiz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -  2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de spor etkinlikleri ve faaliyetlerinin öncüsü Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. özel gün ve haftalarda düzenlediği spor organizasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Spor A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel tenis turnuvası düzenledi.

20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada 8-14 yaş arası 62 kız, 61 erkek olmak üzere toplam 123 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortlarında oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

Sporun ve sporcunun şehri Kayseri’de nefes kesen tenis maçlarında ödüller sahiplerini buldu.

Çocuk sporculara madalyalarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verirken, Başkan Büyükkılıç ayrıca akıllı saat de hediye etti.

Birbirinden güzel mücadelelere ev sahipliği yapan tenis kortlarında sporu ve eğlenceyi bir arada yaşayarak maçlarda dereceye giren çocukları tebrik eden Başkan Büyükkılıç, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Milli egemenlik bayramımız nedeniyle Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yavrularımıza hediye ettiği bu anlamlı günde çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum” dedi.

“GELECEĞİN TENİSÇİLERİNİN KAYSERİ’MİZDE YETİŞMESİ İÇİN GEREKLİ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ”

Büyükkılıç, geleceğin tenisçilerinin Kayseri’de yetişmesi için gerekli çabayı göstereceklerinin altını çizerek, “Bugüne özgü olarak da millet bahçemizin içerisinde 8, 9,10,14 dahil yaş grubundaki tenis ile ilgili yarışmalara katılan yavrularımızı hem tebrik ediyorum hem başarılarının devamını diliyorum. İnşallah geleceğin tenisçilerinin Kayseri’mizde yetişmesi için gerekli çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum” diye konuştu.

KAPALI TENİS KORTLARININ SAYISI ARTIYOR

Tenis severlerden yoğun ilgi gören kapalı tenis kortlarının sayısının arttırılacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kapalı Tenis Kortları’nın da sayısının arttırılması yönünde sizlerden gelen yoğun talep üzerine süreci inşallah ilerleyen dönemlerde sizlerin arzu ettiği doğrultuda harekete geçireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Sevgili yavrularımızı şimdiden kutluyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerinde bulundu.

Turnuvanın final müsabakalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenani Ayaydın ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da izledi.

İŞTE TURNUVA’NIN KAZANAN SPORCULARI

Turnuva kapsamında, 8-9 Yaş Kızlar Grubu’nda Jülide Deva Şanlı birinciliği göğüslerken, Eylül Sarı ikinci, Aymine Yakut üçüncü ve Yağmur Dökmeci de dördüncü oldu. 8-9 Yaş Erkekler Grubu’nda ise birinci Doruk Sarı olurken, Ali Kat ikinci, Tan Karadağ üçüncü, Kerem Yavuz dördüncü sırada yer aldı.

10 Yaş Kızlar Grubu’nda Bilge Su Yasdı birinci, Defne Özkan ikinci, Eylül Sadak üçüncü, Servet Kutay dördüncü, 10 Yaş Erkekler Grubu’nda da Sıraç Ayyıldırım birinci, Veli Mete Akbudak ikinci, Ömer Enes Aykas üçüncü, Yasir Tuna ise dördüncü oldu.

11-12 Yaş Kızlar Grubu’nda ise birinciliği Neva Duman kazanırken, Ceylin Nayman ikinci, Sineris Jan Ceylan üçüncü, Gizem Ülger de dördüncü sırada yer aldı. Turnuvada 11-12 Yaş Erkekler Grubu’nda Fatih Uzun birinci, Mehmed Sait Akkaya ikinci, Atlas Mermer üçüncü ve Dağhan Doğan da dördüncü sırada yer buldu.

Jasmin Dila Şanlı’nın birinciliği göğüslediği 13-14 Yaş Kızlar Grubu’nda Erva Özimamoğlu ikinci, Zeynep Önal üçüncü, Nurefşan Başok dördüncü oldu. 13-14 Yaş Erkekler Grubu’nda ise Muhammed Efe Çankaya birinci, Alparslan Yiğit Doğan ikinci, Kerem Özbakan üçüncü ve Ahmet Mantıcı dördüncü sırayı aldı.

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