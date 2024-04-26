Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde final heyecanı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi finalinde YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor karşı karşıya geliyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi finalinde YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor karşı karşıya geliyor.ANKARA (İGFA) - İlk maçı Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor 71-70 kazanırken, ikinci maçta galip çıkan taraf 88-68 ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oldu. Gemlik Spor Salonu'nda oynanan üçüncü maçta YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor'u 87-79 mağlup ederek seride 2-1 öne geçmişti. Serinin dördüncü maçında ise Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 76-65'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off şampiyonunun belli olacağı beşinci maç Bodrum Spor Salonu'nda 28 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinde program ve alınan sonuçlar şu şekilde:
18 Nisan Perşembe
18.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol 70-71 Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor
20 Nisan Cumartesi
15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol 88-68 Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor
23 Nisan Salı
15.30 Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor 79-87 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol
25 Nisan Perşembe
15.30 Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor 76-65 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol
28 Nisan Pazar
15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|90
|2. Fenerbahçe
|33
|86
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Beşiktaş
|33
|51
|5. Başakşehir
|33
|49
|6. Rizespor
|33
|48
|7. Kasımpasa
|33
|46
|8. Antalyaspor
|33
|45
|9. Alanyaspor
|33
|45
|10. Sivasspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|33
|41
|12. Samsunspor
|33
|39
|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|33
|37
|15. Konyaspor
|33
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|33
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|33
|30
|20. İstanbulspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|31
|69
|2. Göztepe
|31
|63
|3. Ahlatçı Çorum FK
|31
|55
|4. Sakaryaspor
|31
|54
|5. Bodrumspor
|31
|52
|6. Kocaelispor
|31
|52
|7. Bandırmaspor
|31
|47
|8. Boluspor
|31
|47
|9. Gençlerbirliği
|31
|47
|10. Erzurumspor
|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. M.City
|33
|76
|3. Liverpool
|34
|74
|4. Aston Villa
|34
|66
|5. Tottenham
|32
|60
|6. M. United
|33
|53
|7. Newcastle
|33
|50
|8. West Ham United
|34
|48
|9. Chelsea
|32
|47
|10. Bournemouth
|34
|45
|11. Brighton
|33
|44
|12. Wolves
|34
|43
|13. Fulham
|34
|42
|14. Crystal Palace
|34
|39
|15. Brentford
|34
|35
|16. Everton
|34
|33
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|34
|25
|19. Burnley
|34
|23
|20. Sheffield United
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|81
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|32
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
|10. Getafe
|32
|40
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Sevilla
|32
|37
|13. Las Palmas
|32
|38
|14. Deportivo Alaves
|32
|35
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|32
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|32
|14