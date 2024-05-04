Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi öğrenciler ile bir araya geliyor

Minik Eller Büyük Hayaller Projesi kapsamında öğrenciler kaligrafi sanatı ile tanıştıMANİSA (İGFA) - Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi "Minik Eller Büyük Hayaller" Projesi kapsamında Üzümcüler İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi öğretmeni Osman Sandıkçı kaligrafi sanatı ile ilgili bilgiler paylaştı. Öğrencilerin isimleri kaligrafi sanatı ile yazıldı.

Etkinliğe Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Bayer. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Üzümcüler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Yamantürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz yaptığı açıklamada "Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi olarak "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Geleceğimiz Olan Çocuklarımızla Buluşuyor" Etkinliği Kapsamında "Minik Eller Büyük Hayaller" Projesinin Yunusemre Halk Eğitimi Merkezimizin Hazırladığı Öğretmenimiz Osman Sandıkçı rehberliğinde Kaligrafi Etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliklerimiz farklı okullarda devam edecek. Amacımız Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde açılan kurslarımızı tanıtmak " dedi.

Öğrenciler ise etkinlikten memnun olduklarını ifade ettiler ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.