Ticaret Bakanlığı ile Sicil Müdürleri'ne hizmet içi seminer

Ticaret Bakanı Yardımcı Mahmut Gürcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Bakanlık bünyesindeki Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Antalya'da düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerine katıldı.ANTALYA (İGFA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanlığı Mensupları ve Sicil Müdürleri ile buluştu.

Hizmet İçi Eğitim Semineri’nde konuşma gerçekleştiren Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bakanlık tarafından esnaf ve sanatkârların ticari kapasitelerini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar ve projeler konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, devletin resmi ticaret sicillerinden bir tanesi olan esnaf ve sanatkâr siciline ilişkin işlemlerin mevzuata ve gerçeklere uygun olarak adil, tarafsız ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak esnaf, sanatkârların karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.