Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Avrupa finalini yönetti

Uluslararası Türk kadın hentbol hakemliğinde ilklere imza atan hakem çifti Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, bir önemli bir adım daha atarak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçını yönetti.AVUSTURYA (İGFA) - Avusturya'nın Graz kentinde oynanan ve hakem çifti Hatipoğlu ve Şimşek'in yönettiği EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçında Norveç'in Storhamar Handball Elite takımı, Romanya'nın CS Gloria 2018 BN takımını 29-27'lık skorla yenerek şampiyon oldu.

Final gününde EHF Başkanı Michael Wiederer ile de bir araya gelen Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek'in yönettiği bu karşılaşma, uluslararası arenada Türk kadın hakemliğinin ulaştığı en üst seviye oldu. Daha önce Ordulararası Dünya Şampiyonası da dahil dört kez dünya şampiyonalarında, dört kez Avrupa Şampiyonası'nda olmak üzere 500'ün üzerinde uluslararası maçta düdük çalan hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, EHF 2022 Kadınlar Avrupa Ligi Finalleri yarı finalinde düdük çalarak bir ilke imza atmış, ardından EHF 2023 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final 4'te üçüncülük maçını yönetmişti.

MEHTAP ŞİMŞEK: "ATMOSFER ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ"

Maç sonrası değerlendirmede bulunan Mehtap Şimşek, "Çok keyifli, bir o kadar da gergin geçen bir final oldu. Her iki takımda sonuna kadar kazanmak için savaştı. Bizim açımızdan güzel bir maçtı ve atmosfer çok heyecan vericiydi. Çok büyük bir tecrübe oldu bizim açımızdan, önümüzde ki müsabakalar için. Yurt dışında böylesine büyük organizasyonda Türk kadın hakemi olarak bulunmak çok gurur verici." şeklinde konuştu.

PINAR ÜNLÜ HATİPOĞLU: "SON TOPA KADAR MÜCADELE EDEN İKİ TAKIMIN MAÇIYDI"

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçını değerlendiren Pınar Ünlü Hatipoğlu da, "Kazanmak için son topa kadar mücadele eden iki takımın maçını yönetmek harika bir duyguydu. Bu zamana kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Bize emek veren, inanan, bu heyecanı bizimle paylaşan herkese teşekkürler." diye konuştu.