Son Dakika

Yabancı öğretim görevlilerinden liseli gençlere İngilizce dersi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’ne akademik ve bilimsel destek sağlamak amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından lisedeki hazırlık sınıfı öğrencilerine “Yabancı Uyruklu Eğitmenler ile Etkileşim ve İletişim” konulu bir eğitim düzenlendi

EĞİTİM 13.05.2024, 12:03
Yabancı öğretim görevlilerinden liseli gençlere İngilizce dersi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’ne akademik ve bilimsel destek sağlamak amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından lisedeki hazırlık sınıfı öğrencilerine “Yabancı Uyruklu Eğitmenler ile Etkileşim ve İletişim” konulu bir eğitim düzenlendi.

BURSA (İGFA) - 2023-24 Bahar yarıyılında ikinci defa yürütülen eğitim kapsamında BUÜ YDYO’da görev yapan İngiltere, Amerika, Fas ve Ukrayna uyruklu öğretim görevlileri BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Düzenlenen programın değerlendirilmesi amacıyla Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler ve müdür yardımcıları BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi yöneticileriyle buluştu.

GÜLER: LİSE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI KAYIP YIL DEĞİLDİR

BUÜ YDYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler, Bursa’nın markası ve tecrübeli üniversitesi olarak toplumun farklı kesimlerinden gelen talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirti. Bu kapsamda imzalan protokolle Bursa’da İngilizce hazırlık sınıfı sunan üç liseden biri olan BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesine akademik destek verdiklerine işaret eden Prof. Dr. İsmail Güler öğrencilere yaptığı konuşmada; “Sevgili gençler, sakın bu yılınızı kayıp bir yıl olarak algılamayın. Çünkü üniversitelerde yüzde 30 veya yüzde 100 İngilizce eğitim veren birçok lisans programı var ve bu programların da yabancı dil hazırlık sınıfları var. Burada alacağınız yabancı dil eğitimi ile bu yılı siz üniversiteye başlayınca geri kazanacaksınız. Ya da daha üst bir düzeye devam ederek lisans eğitiminize dil sorununu çözmüş bireyler olarak başlayacaksınız” şeklinde konuştu.

OKUL MÜDÜRÜ KARTAL’DAN TEŞEKKÜR

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Yaşar Kartal ise BUÜ YDYO’nun kendilerine verdiği destekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Öğrencilerden gelen geri bildirimlerin çok olumlu olduğunu belirten Okul Müdürü Bilal Yaşar Kartal; BUÜ YDYO’na ve eğitimde görev alan yabancı uyruklu öğretim görevlilerine verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımızı sunarız. Öğrencilerimizin yabancı dil hazırlık eğitimini bu sayede daha motive edici ve verimli bir hala getirdiğimize inanıyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Bu eğitim programından çok memnun olduklarını ve devam etmesini arzuladıklarını belirten öğrencilerden ise; “Kendi sınıf öğretmenimiz ile yakın bir bağ kurduğumuz ve rahat olduğumuz için yabancı dil düzeyimizi net olarak fark edemiyorduk. Ama yabancı uyruklu öğretim görevlileri ile konuşabildiğimizi gördük ve bu bizi çok memnun etti. Bu eğitimlerden çok faydalanıyoruz ve dil öğrenmeye karşı olan motivasyonumuz yükseldi” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. Arsenal 37 86
2. M.City 36 85
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 36 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 36 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 90
2. Girona 35 75
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 35 70
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 34 54
8. Valencia 35 48
9. Villarreal 35 48
10. Getafe 35 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 35 40
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Rayo Vallecano 35 35
17. Celta Vigo 35 34
18. Cadiz 35 29
19. Granada 35 21
20. Almeria 35 17