Yabancı öğretim görevlilerinden liseli gençlere İngilizce dersi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’ne akademik ve bilimsel destek sağlamak amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından lisedeki hazırlık sınıfı öğrencilerine “Yabancı Uyruklu Eğitmenler ile Etkileşim ve İletişim” konulu bir eğitim düzenlendi.

BURSA (İGFA) - 2023-24 Bahar yarıyılında ikinci defa yürütülen eğitim kapsamında BUÜ YDYO’da görev yapan İngiltere, Amerika, Fas ve Ukrayna uyruklu öğretim görevlileri BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Düzenlenen programın değerlendirilmesi amacıyla Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler ve müdür yardımcıları BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi yöneticileriyle buluştu.

GÜLER: LİSE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI KAYIP YIL DEĞİLDİR

BUÜ YDYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler, Bursa’nın markası ve tecrübeli üniversitesi olarak toplumun farklı kesimlerinden gelen talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirti. Bu kapsamda imzalan protokolle Bursa’da İngilizce hazırlık sınıfı sunan üç liseden biri olan BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesine akademik destek verdiklerine işaret eden Prof. Dr. İsmail Güler öğrencilere yaptığı konuşmada; “Sevgili gençler, sakın bu yılınızı kayıp bir yıl olarak algılamayın. Çünkü üniversitelerde yüzde 30 veya yüzde 100 İngilizce eğitim veren birçok lisans programı var ve bu programların da yabancı dil hazırlık sınıfları var. Burada alacağınız yabancı dil eğitimi ile bu yılı siz üniversiteye başlayınca geri kazanacaksınız. Ya da daha üst bir düzeye devam ederek lisans eğitiminize dil sorununu çözmüş bireyler olarak başlayacaksınız” şeklinde konuştu.

OKUL MÜDÜRÜ KARTAL’DAN TEŞEKKÜR

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Yaşar Kartal ise BUÜ YDYO’nun kendilerine verdiği destekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Öğrencilerden gelen geri bildirimlerin çok olumlu olduğunu belirten Okul Müdürü Bilal Yaşar Kartal; BUÜ YDYO’na ve eğitimde görev alan yabancı uyruklu öğretim görevlilerine verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımızı sunarız. Öğrencilerimizin yabancı dil hazırlık eğitimini bu sayede daha motive edici ve verimli bir hala getirdiğimize inanıyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Bu eğitim programından çok memnun olduklarını ve devam etmesini arzuladıklarını belirten öğrencilerden ise; “Kendi sınıf öğretmenimiz ile yakın bir bağ kurduğumuz ve rahat olduğumuz için yabancı dil düzeyimizi net olarak fark edemiyorduk. Ama yabancı uyruklu öğretim görevlileri ile konuşabildiğimizi gördük ve bu bizi çok memnun etti. Bu eğitimlerden çok faydalanıyoruz ve dil öğrenmeye karşı olan motivasyonumuz yükseldi” diye konuştu.