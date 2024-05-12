e38'den annelere özel indirim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) online satış platformu e38’den Anneler Günü’nde annelere özel indirim müjdesi verildi. Bu kapsamda e38, kendi marka ürünlerinde yüzde 12 + sepette yüzde 5 indirim yaptığını duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, e-ihracat başlığı altında yer alan satış platformu sitesi ile 2019 yılı sonunda www.e38.com.tr olarak faaliyetlerine başladı. KAYMEK A.Ş. birimlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren e-38 e-ticaret platformunda ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim ve takı kategorilerinde binlerce ürünü (eseri) alıcısıyla buluşturuyor.

Yenilenen ara yüzü ve 2 farklı yabancı dil seçeneği ile yaklaşık 200 ülkeye el emeği eserleri pazarlayan ve geleneksel el sanatlarını dünyaya tanıtarak üretim ve istihdama katkı sunan e38, anneleri de yalnız bırakmadı.

Büyükşehir KAYMEK olarak online satış platformu olan e38’de Anneler Günü kampanyası başlatılırken, ‘en kıymetlilerimiz için ne yapsak az’ ifadesinde bulunuldu. Anneler Günü münasebeti ile kendi marka ürünlerinde yüzde 12 + sepette yüzde 5 indirim sunan e38, ‘Bir Alışverişten Daha Fazlası’ mottosu ile hizmetlerini sürdürürken, onlarca el sanatı üreticisi ile yüzlerce ürünü güvenle müşterilerine teslim ediyor.