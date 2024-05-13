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Kto Karataylılar eğitimde dayanışmanın örneği oldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı öğrencileri, Konya İsmil’de bulunan İsmil Cumhuriyet Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencileri sevindirmek için “Her Çocuk Özeldir” sloganı ile harekete geçti

EĞİTİM 13.05.2024, 11:47
Kto Karataylılar eğitimde dayanışmanın örneği oldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı öğrencileri, Konya İsmil’de bulunan İsmil Cumhuriyet Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencileri sevindirmek için “Her Çocuk Özeldir” sloganı ile harekete geçti.KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında “Her Çocuk Özeldir” sloganı ile yola çıktı. KTO Karataylı öğrenciler, İsmil Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirleyerek, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve farklı dünyaları keşfetmelerine katkıda bulunmak amacıyla okul kütüphanesine hikâye kitabı ve roman desteği sağladı. Öğrenciler için kırtasiye malzemelerinin yanı sıra bedensel gelişimlerini sürdürmelerine destek olmak amacıyla spor malzemesi temin edildi.

İçlerinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu çeşitli paketler hediye edilen çocuklar; oyunlar, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Ayrıca bir uzman desteği ile teknoloji bağımlılığı hakkında öğrencilerin farkındalığı artırıldı.

''HER ÇOCUK ÖZELDİR''

Öğrencileri ile gurur duyduğunu dile getiren KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı akademisyenlerinden Öğr. Gör. Funda Gürbüz; “Öğrencilerimizin bu örnek hareketi, topluma hizmet bilincinin ve dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Çocukların eğitim hayatlarına katkıda bulunmak, geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için ''Her Çocuk Özeldir'' sloganı ile yola çıktık. Topluma hizmet bilincinin ve insanlık duygularının ön planda olması için gönüllü öğrencilerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda bizleri destekleyerek yüreklendiren üniversite yönetimimize, meslek yüksekokul müdürümüze ve Proaktif Kariyer ve Organizasyon Topluluğu’muza teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin örnek projeleri ile gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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