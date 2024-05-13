Çiğli Belediyesi Karma Resim Sergisi sanatseverler ile buluştu

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kaklıç Sanat Akademisi yağlı boya ve kara kalem kursiyerlerinin hazırladığı Resim Sergisinin açılışını Çiğlili sanatseverler ile birlikte gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi’nde altı aydır devam eden yağlı boya ve kara kalem kursları gerçekleşen yıl sonu resim sergisi ile sona erdi. 30 kursiyerin eserlerinin yer aldığı sergide 23 yağlı boya ve 7 kara kalem çalışması etkinliğe katılanların beğenisine sunuldu. Sergiye Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Kursiyerler sertifikalarını Başkan Yıldız’ın elinden aldı.

KURSLAR YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Kaklıç Sanat Akademisi’nde yetişkinler ve çocuklar için yağlı boya ve kara kalem resim kurslarının yanı sıra heykel, seramik, su kabağı işlemeciliği ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ne hazırlık kursları veriliyor. Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına hazırlık kursları ve çocuklar için resim kursları yaz aylarında da kesintisiz olarak devam edecek.

BAŞKAN YILDIZ: “SANATIN VE SANATÇININ YANINDA OLACAĞIZ”

Sanata ve sanatçıya daima destek olacaklarını vurgulayan Başkan Yıldız, “Belediye başkanları sadece peyzaj düzenlemesinden, kaldırımdan veya yollardan sorumlu değildir. Aynı zamanda görev yaptığı yerlerde hayatı güzelleştirmek adına sanatın ve sanatçının da yanında durmalıdır. Bizlerde Ataşehir Mahallemizde ESHOT’un bize tahsisi ettiği hazine arazisine en kısa sürede Ahmed Arif Kültür Merkezi’ni inşa edeceğiz. Bu anlamlı eseri ilçemize kazandırmanın yanı sıra sanatçılarımıza destek olmak ve toplumumuzun sanatla olan bağını kuvvetlendirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“İLÇEMİZİN TARİHİ DEĞERİNİ ARTIRIR”

Kaklıç Mahallesi’nde bulunan 1948 yılına ait kiliseyi turizm açısından Çiğli ve İzmir’e katma değer yaratacak bir konuma getirmek istediklerini belirten Başkan Yıldız, “Kaklıç’ta böyle bir kilisenin olduğunu duyduğumda çok heyecanlandım. Tarihi kilisenin tekrar gün yüzüne çıkarılması adına mahalle muhtarımızla birlikte ciddi bir çalışma başlatacağız. Eğer başarabilirsek Kaklıç, sanatsal üretimin yanı sıra sahip olduğu tarihi değerlerle de yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline gelecektir. Bu durum da, bölge halkının ekonomisine olumlu yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.