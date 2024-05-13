Nilüfer kupayı kaldırdı!

BAL 3. Grup’ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), ligin son maçında en yakın rakibi Yalova Yeşilovaspor’u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla ligi 64 puanla birinci sırada bitiren Nilüfer Belediye FSK, maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu.BURSA (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup’ta sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen ve 3. Lig’e yükselen Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), ligin son maçında en yakın rakibi Yalova Yeşilovaspor’u yaklaşık bin 500 seyircisi önünde İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda ağırladı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, kulüp idarecileri de, müsabakayı tribünden izleyenler arasında yer aldı. Karşılaşmaya genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıkan Nilüfer ekibi, 11. dakikada Hasan Basri Ünal, 27 ve 45. dakikalarda Mustafa Aköz’ün ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Konuk ekip, Umut Kıral ile 58. dakikada gol bularak durumu 3-1’e taşıdı. Mustafa Aköz 66. dakikada topu ağlarla buluşturarak kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü atarak maçta hat-trick yaptı. Yalova ekibi maçın uzatma dakikalarında Uğur Gezer ile gol bularak karşılaşmayı 4-2 ye taşıdı ve maç bu sonuçla sona erdi.

BAL Ligi 3. Grup’ta 64 puan toplayarak ligi, en yakın rakibinin 10 puan önünde tamamlayan Nilüfer Belediye FSK şampiyon oldu. Maçın ardından Nilüfer Belediye FSK, şampiyonluk kupasına kavuştu. Şölen havasının yaşandığı maç sonunda Nilüfer Belediye FSK’nın şampiyonluk kupasını TFF Güney Marmara Bölge Müdürü Atilla Dönmez, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediye FSK Başkanı Tamer İşler’e teslim etti.