10-16 Mayıs haftası her yıl ülkemizde Engelliler HAftası olarak kutlanıyor. Peki engelli psikolojisi nedir? Nasıl başa çıkılır?Zübeyde ÖZLÜ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Engelli bireyler toplumumuzun bir değeri olarak hayatımızın her alanında karşılaştığımız vatandaşlarımız ve 10-16 mayıs haftası her yıl bu vatandaşlarımıza atfedilerek kutlanıyor. Bu haftada özel olarak engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına, onların psikolojilerine, toplum içerisindeki önemlerine dair etkinlikler hazırlanıyor.

Engelli bireylerin, engelleri sebebiyle yaşadıkları zorluklar zaman zaman psikolojik problemlere ve depresyona yol açabiliyor.

Klinik Psikolog Merve Ramazan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklar karşısında yaşadıkları psikolojik sorunlar hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

Engelli psikolojisi ile nasıl başa çıkılabilineceği hususunda konuşan Klinik Psikolog Merve Ramazan, “Bilinçlendirme, pozitif bakış açısı sunma, hobi edinmek, sağlıklı yaşam tarzını benimsemek çok büyük katkı sağlayacaktır. Hayatının bir daha böyle olacağını kabul etmek bireye en büyük kolaylığı ve özgüveni sağlar fakat birey bunu kabul edene kadar zaten problem yaşar ve kendi içinde aşamadığı ruhsal durumlar olabilir. Bu sebeple uzman bir psikologdan terapi alması öneririm.” tavsiyelerinde bulundu.

“SOSYAL DESTEK VE TERAPİ ÇOK ÖNEMLİDİR”

Engelli psikolojisini engelli bireylerin yaşadığı duyguları, düşünceleri ve davranışları inceleyen bir alan olarak tanımlayan Klinik Psikolog Merve Ramazan, “Engellilik, doğuştan veya sonradan kazanılmış bir durum olabilir ve bedensel, zihinsel, duyusal ve sosyal işlevleri etkileyebilir. Bu durum, bireyin günlük yaşamında çeşitli zorluklar yaratabilir ve bu zorluklar da psikolojisini önemli ölçüde etkileyebilir. “ dedi.

Engelli bireylerde depresyon, kaygı, öfke, düşük özgüven de görülebileceğini hatırlatan Ramazan, “Bunları önlemek için aile desteği çok önemlidir. Erken yaşta tanı ve müdahale engelli bireyin engellilikle başa çıkmasında daha etkili olur. Sosyal destek ve terapi çok önemlidir. ” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİLER BİRÇOK ZORLUKLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR”

Engellilerin yaşadığı zorluklara da değinen Klinik Psikolog Merve Ramazan, bu zorlukların ikiye ayrıldığını belirterek şöyle konuştu:



“Engelliler birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bu zorluklardan en çok sorun oluşturanı ise yapılan ayrımcılıklardır. Yaşanılan zorlukları fiziksel zorluklar (hareketlilik, kişisel bakım, iletişim, duyusal işlevler) ve sosyal zorluklar (ayrımcılık ve damgalama, erişilebilirlik, eğitim ve istihdam) olarak ikiye ayırabiliriz.”

“ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAMINI KISITLAYAN HER DURUM, RUHSAL SORUNLARIN ARTMASINA NEDEN OLUYOR”

Engelli bireylerin yaşamını kısıtlayan her durumun kişilerin ruhsal sorunlarının artmasına da neden olduğunun altını çizen Klinik Psikolog Merve Ramazan, engelli bireylerin yaşadıkları ruhsal sorunları şöyle sıraladı:

Depresyon ve Kaygı: Engelli bireyler, yaşadıkları zorluklar nedeniyle depresyon ve kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşayabilirler.Düşük Özgüven: Engelli bireyler, engellilikleri nedeniyle kendilerini yetersiz ve değersiz hissedebilirler.Öfke ve Saldırganlık: Engelli bireyler, yaşadıkları zorluklar nedeniyle öfke ve saldırganlık gibi duygusal sorunlar yaşayabilirler.

ENGELLİ BİREYLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN PSİKOLOJİLERİNE ETKİLERİ NELERDİR?

Engelli bireylerin yaşadıkları zorlukların ve sorunların psikolojilerine etkilerine de değinen Klinik Psikolog Merve Ramazan, “Engelli bireyler hayatlarının her alanında çeşitli zorluklarla ve sorunlarla karşılaşabilirler. Bu durum, psikolojilerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Engellilik türüne, şiddetine ve bireyin yaşadığı topluma göre etkilerin değişiklik gösterebileceğini kaydeden Ramazan, engellilerin karşılaştığı sorunların bireyleri üzerindeki olumsuz ve olumlu etkilerini genel hatlarıyla şu şekilde sıraladı:

Olumsuz Etkiler: Depresyon ve kaygı, düşük özgüven, öfke ve saldırganlık, stres ve yorgunluk, sosyal izolasyonOlumlu Etkiler: Dayanıklılık ve güç, empati ve anlayış, bağımsızlık duygusu, yaratıcılık ve problem çözme becerileri, bireysel psikoterapi, davranışçı terapi