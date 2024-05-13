Hürspor’da Muhtar İlhami Akdağ dönemi

Bursa Süper Amatör Lig ekiplerinden Orhangazi Gürspor'da İlhami Akdağ yeniden başkanlığa seçildi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa Süper Amatör Lig'de mücadele eden Orhangazi Hürspor Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimle Hürriyet Mahallesi Muhtarı İlhami Akdağ kısa bir aradan sonra yeniden Başkanlığa seçildi. Mevcut Başkan Hayrettin Taşçı’nın yeniden aday olmadığı kongreye tek liste ile gidilirken kulüp lokalinde gerçekleşen kongre divan başkanlığını ORGÖÇ Başkanı Kani Mestanlar yaptı.

Başkan Hayrettin Taşçı konuşmasında destek veren Belediye Başkanımız Bekir Aydın Başta olmak üzere tüm sponsor ve destek verenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Hürspor Başkanı İlhami Akdağ kongre sonrası yaptı teşekkür konuşmasında; “Geçtiğimiz dönemde kulübümüzü her branşta başarı ile temsil eden ve altyapının kurulmasını sağlayan Hayrettin Taşçı Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bayrak yarışı olan bu hizmeti ben ve arkadaşlarım devraldı. Daha da yukarıya taşımak için çalışacağız. Bu güne kadar Hürspor camiasına destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Orhangazi Hürspor yönetim kurulu listesi ise şu şekilde oluştu:

BAŞKAN: İLHAMİ AKDAĞ

YÖNETİM KURULU ASİL

1- İLHAMİ AKDAĞ

2- DİNÇER DİMRİT

3- GÖKHAN METİN

4- MUHARREM DEĞİRMEN

5- NİYAZİ DURMAZ

6- BEKİR BALİ

7- KEMAL AY

8- YASİN BEKTAŞ

9- BEHÇET GÖZE

10- NAİM TAŞTAN

11- CEBRAİL İLHAN

12- RAŞİT KÜÇÜKZENGİN

13- ÖMER GÖRKEM

14- CAN YANIK

15- RIDVAN BERBEROĞLU

DENETLEME KURULU ASİL

1-FEYİM KÜÇÜK

2-ZEKİ DEMİR

3-NURCAN MÜLAYİM