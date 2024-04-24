Kocaeli'de ilkokul öğrencilerine ‘sıfır atık’ etkinliği

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’da buluşan 2. sınıf öğrencileri, atık azaltımı ve geri dönüşüm konularında bilgilendirildiKOCAELİ (İGFA) - Kartepe Süleyman Şah İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencileri, ‘Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası’nda Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’da buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Orman Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, “Kocaeli’de Sıfır Atık - Alp Yahya Dede’den Sıfır Atık Öğreniyor!” adlı kitabı okudu. Doğal kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık azaltımı ve geri dönüşüm konularında bilgiler verildi.

1 TON KAĞIDIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 17 AĞACI KURTARIYOR

Doğa ile iç içe olan Orman Kütüphanesi’nde çocuklar kuş sesleri eşliğinde sıfır atık konulu kitaplarını okuyarak günü kutladılar. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan etkinlikte kitapların kağıtlardan yapıldığı, kağıtların da ağaçlardan elde edildiği ve 1 ton kağıt atığın geri dönüştürülmesi ile 17 adet ağacın kesilmekten kurtulduğu çocuklarla paylaşılarak geri dönüşümün önemine vurgu yapıldı.