Manisa’da indirimli su sevinci

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, suya indirim sözünü tuttu. Gerçekleşen indirim vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa’da, mesken ve türevlerinde ilk 2 ton su 1 TL sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirimli fiyat tarifesi 1 Mayıs itibarıyla uygulanmaya başlandı. İndirim öncesi ve sonrasını değerlendiren Manisalılar, aradaki farkı anlattı, indirimden duydukları memnuniyeti ifade etti. Su yüklemesi yapan emekli Halil Akın, indirim sonrasında cebine kalan miktar ile torununu sevindireceğini dile getirdi. Akın’ın bu sözleri ekonomik anlamda zor şartlar yaşayan Manisalıların üzerinden bir yükün kalktığının göstergesi oldu. Manisalılar, verdiği sözü kısa sürede tutan Başkan Zeyrek’e teşekkür etti.

Seçim çalışmaları süresince, Manisalıların Türkiye’nin en pahalı suyunu kullandığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından mesken ve türevlerinde ilk 2 ton su 1 TL, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirimli fiyat tarifesini Manisalıların kullanımına sunacağının sözünü vermişti. Sözünü kısa sürede tutan Başkan Zeyrek, Manisalılara müjdeli haberi MASKİ Olağanüstü Genel Kurulu’nda duyurdu. Manisalılar, 1 Mayıs itibarıyla, ilk 2 ton suyu 1 TL sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirimli fiyat tarifesiyle kullanmaya başladı. Gencinden yaşlısına tüm yurttaşların ekonomik olarak zor günler yaşadığı bu günlerde, Başkan Zeyrek’in su fiyatlarında uyguladığı indirim Manisalılar tarafından memnuniyetle karşılandı.