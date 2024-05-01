12 ilde DEAŞ operasyonu: 41 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'nca 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1785525501332804024