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Bursa’da örnek daire izdihamı

Sağlıkçılar Doğanköy konut projelerinin örnek dairesi izdihama neden oldu Salon, çocuk odaları, mutfak ve yatak odasından oluşan 3+1, 139 metrekarelik örnek daire, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı

GÜNDEM 03.05.2024, 11:08
Bursa’da örnek daire izdihamı

Sağlıkçılar Doğanköy konut projelerinin örnek dairesi izdihama neden oldu. Salon, çocuk odaları, mutfak ve yatak odasından oluşan 3+1, 139 metrekarelik örnek daire, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN 

BURSA (İGFA) - Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneğinin(TÜSÇAD) Doğanköy’de yapacağı tüm projelerin dairelerini temsil eden örnek daire, Doğanköy projelerinde hak sahibi olan ve daha sonra yer temin etmek isteyen vatandaşların ziyaretine açıldı.

SADECE DOĞANKÖY’E DEĞİL BURSA’YA YAKIŞIR BİR DAİRE

TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, örnek daire gezisinin ardından Herkes Duysun muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Altundal, “Biz zaten örnek daire konusunda iddialıyız. Sadece Doğanköy’e değil, Bursa’ya yakışır bir örnek daire oldu.” ifadelerini kullandı.

ÖRNEK DAİREDE HER ŞEYİN EN İYİSİ KULLANILDI

Hak sahiplerinin nasıl bir daireye sahip olacaklarını görmeleri için bu örnek daireyi yaptıklarını belirten TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, “Örnek dairemiz Şehir Hastanesinin olduğu bölgede, Doğanköy’dedir. Net 139 metrekare olan, 3+1 şekilde dayalı döşeli bir örnek dairedir. Örnek dairemizde biz her şeyin en iyisini, en güzelini kullanmaya gayret ettik. Günümüz teknolojisinde hem oturanların hayatını kolaylaştıracak hem de bizlerin hayallerini gerçekleştirecek bir proje oldu. Deprem bölgesi olmasından dolayı depreme dayanıklılık anlamında da neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz bir dairemiz oldu. Hem hak sahiplerini hem de sonrasında yer temin etmek isteyen gönül dostlarımızı örnek dairemizi gezmeye bekleriz.” dedi.

ÖRNEK DAİREYİ GEZENLER DOĞANKÖY’DEKİ TÜM DAİRELER İÇİN FİKİR SAHİBİ OLUYOR

Doğanköy projelerinden yer temin etmek isteyen vatandaşların, bu örnek daireyi gezerek fikir sahibi olacaklarının altını çizen Altundal, “Projeleri, Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) olarak kooperatif kurarak yaptık. Doğanköy bölgesindeki bütün projelerimiz, metrekaresinden rengine, malzemesinden planına kadar aynı şekildedir. Doğanköy bölgesinde bizden daire temin edenler, bu örnek dairemizi gezdiklerinde ne alacaklarını da önceden bilmiş olurlar.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR ÖRNEK DAİREYE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Daireyi gezenlerin oldukça olumlu dönüş yaptıklarını söyleyen Altundal şu ifadeleri kullandı:

“Doğanköy’deki parsellerimizden bir tanesinde temel atma töreni yaptık, ardından örnek dairemizi arkadaşların gezmesi için açtık. Yoğun ilgi vardı. Arkadaşlarımızın da önizlenimi, beğendikleri ve kullanışlı olduğu yönündedir. Biz zaten örnek daire konusunda iddialıydık. Sadece Doğanköy’e değil Bursa’ya örnek daire olacak demiştik.”

Örnek daire gezisinin ardından vatandaşlara köfte ekmek ikramı yapıldı. 

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