10 yaşındaki Ece, kodlamada dünya 8'incisi

TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ece Şen, 4. Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda kodlama kategorisinde dünya sekizincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.ANKARA (İGFA) -Ülkemizde son yıllarda kodlama ve robotik alanlarında nitelikli eğitime verilen önemin sonuçları alınmaya başlandı. Başarıların son örneği TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Ece Şen'in başarısı oldu.

4. Sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Ece Şen, 4. Uluslararası STEM Olimpiyatlarında, kodlama kategorisinde dünya sekizincisi oldu. Küçük yaşında büyük bir başarı elde eden Ece, ailesini ve okulunu gururlandırırken, gelecek için de ciddi ümit verdi.

Kodlamaya babasının yönlendirmesiyle henüz 5 yaşında başladığını açıklayan Ece Şen, ilk olarak legodan robotlar yaptığını, sonrasında Scratch ve Python kodlamasını öğrendiğini söyledi. STEM Olimpiyatlarına da babasının ve öğretmeninin teşvik etmesi ile katıldığını kaydeden Ece, yarışma süreciyle ilgili şunları söyledi:

“Kendimi denemeyi çok seviyorum. Bu olimpiyatları da önce babam araştırdı ve buldu. Öğretmenlerim de katılmam için teşvik etti. İlk sınav zordu ama geçtim. İkinci sınavda 60 dakika içinde 30 soru vardı. Sorular kolaydan zora doğruydu. Soruları en hızlı ve en doğru şekilde yapanlar kazanıyordu. Sonuçları her gün kontrol ediyordum. Dünyada ilk ona girdiğim için çok heyecanlandım. Ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarım da benimle gurur duydular. Herkes bana ‘Bravo Ece' diyordu. Çok güzel bir histi. Bilişim teknolojileri öğretmenim Özden Yılmaz ve sınıf öğretmenim Buket Alp Aslantekin'e teşekkür ederim. Çünkü beni her zaman çok desteklediler.”

Yazılım tutkunu Ece Şen, yeni hedefinin 10-16 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'nın Hague kentinde düzenlenecek olan büyük finalde altın madalya almak olduğunu kaydetti.

Okulunda Bilim ve Teknoloji Haftası'nda görme engelliler için kameralı özel şapka tasarlayan Ece, mayıs ayındaki Bilim Şenliği için ise Yenilenebilir Enerjili Ev Projesi hazırladığını da açıkladı. Okulunun Bilişim Kulübü'nün de üyesi olan başarılı öğrenci, yazılım dışında voleybol ve kitaplarla ilgilendiğini söyledi.