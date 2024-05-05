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Konya Pancar Ekicileri ve Pankobirlik kuruluşu başarısını kanıtlıyor

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Pankobirlik kuruluşu olan Panplast, üretimini gerçekleştirdiği yağmurlama, damlama ve yuvarlak damlama sulama sistemleri ile çiftçiye uygun fiyatlı, kaliteli hizmet vermenin yanı sıra sektöründe de başarısını kanıtlıyor

EKONOMİ 05.05.2024, 11:07
Konya Pancar Ekicileri ve Pankobirlik kuruluşu başarısını kanıtlıyor

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Pankobirlik kuruluşu olan Panplast, üretimini gerçekleştirdiği yağmurlama, damlama ve yuvarlak damlama sulama sistemleri ile çiftçiye uygun fiyatlı, kaliteli hizmet vermenin yanı sıra sektöründe de başarısını kanıtlıyor.KONYA (İGFA) - Panplast Sulama Tarım San.ve Tic. A.Ş’nin  2006 yılında Cihanbeyli’de kurulan ve toplam 200.000 m2’lik alanda sektörün öncü kuruluşu olarak çalışan bir tesis olduğunu kaydeden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, suyun tasarruflu kullanılmasını yaygınlaştıran, özellikle bölge çiftçisinin ihtiyacını karşılayan Panplast’ın bugün rakiplerine fark attığını ve sektörde adını üst sıralara altın harflerle yazdırdığını söyledi.

Son teknolojik ürünlerle donatılan tesisin “Damla Sulama Sistemleri” üretiminde uzmanlaşmış ve bölge çiftçisinin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ülke girdisine de büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Erkoyuncu, tesiste üretilen ürünlerin hızla pazarın gözdesi olduğunu ve yağmurlama sektöründe ilk sıraya taşıdığını söyledi. 

Konuya ilişkin açıklama yapan Panplast teknik yetkilisi, bağlı oldukları kurum gereği önceliğin çiftçiler olduğunu belirterek, "Çiftçimizin ihtiyacı olan sulama ekipmanlarının tamamını biz üretiyoruz. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluktur. Bizden önce bu grupların tamamı yabancı sermayelerin elindeydi. Dolayısıyla yabancı sermayeler Türk üretici olmadığı için istediği gibi Türkiye pazarında fiyat oluşturabiliyorlardı. Bu da çiftçilerin uygun fiyatlı ürünleri daha pahalıya almasına neden oluyordu. Akabinde Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Pankobirlik kuruluşu olan Panplast kuruldu. Tesisimiz, “Büyük satışlar yapalım” amacıyla kurulmadı. Asıl kuruluş amacımız pazarın fiyatını oluşturmak ve çiftçimize alternatif ve uygun fiyatlı ürün temin etmek oldu. Panplast’ın kurulup pazardaki yerini almasıyla fiyatta da belirleyici bir rol üstlenmiş oldu. Çiftçilerimizin de bizleri desteklemesiyle bugün Panplast olarak pazarın lideri konumundayız” diye konuştu.

Bu arada ağaç ve fideli ürünlerin sulamasında kullanılan basınç ayarlı yuvarlak damlama borularına ilişkin de açıklamalarda bulunan teknik yetkili, “Daha çok ağaç ve fideli ürünlerin sulamasında kullanılan basınç ayarlı yuvarlak damlama sistemini Türkiye'de üreten tek yerli firma Panplast olarak biziz.  Bu sistem ile eğimli arazilerde ilk ağaç ve son ağacın eşit miktarda su alabilmesini sağlayacak bir damlatıcı tasarladık. Bu alanda da oldukça başarılı ve tercih edilen firmalar arasındayız. Yine Ar-Ge çalışmalarımızla doğru sulama uygulamalarını hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza da devam ediyoruz” dedi.  Panplast’ın bölge istihdamına da ciddi katkı sağladığını belirten teknik yetkili, kadın istihdamını da önemsediklerini kaydetti.

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