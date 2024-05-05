Belediyede sosyal denge tazminatı yüzde 120 ödenecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm-Yerel-Sen arasındaki, sosyal denge tazminatı sözleşmesi, kurum memurlarının da katıldığı törenle imzalandı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 657 sayılı yasaya tabi olan devlet memurlarına ve sözleşmeli memurlara ödenen sosyal denge tazminatı, yeni dönemde de en yüksek sınırdan yüzde 120 oranında ödenmeye devam edecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapılan toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tüm-Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve sendika yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte belediyede görev yapan memurlar katıldı.

Memurları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Tüm-Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla her zaman Türkiye’ye örnek olan bir belediye. İmzaladığımız bu sözleşme sayesinde üyelerimiz bir nebze nefes alacak.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bizim en çok dikkat ettiğimiz konu hepimizin insan onuruna yaraşır bir şekilde maaş alması, çalışma koşullarında adaletin sağlanmasına ilişkin daha önceden de yaptığımız gibi imzaladık. Yeni dönemimiz yeni bir sözleşmeyle hepimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.