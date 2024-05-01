Emniyetten Keşanlı muhtarlara hayırlı olsun ziyareti 

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen 9 mahallenin muhtarlarını ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, Aşağı Zaferiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Özcan, Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Dağ, Büyük Cami Mahalle Muhtarı Mehmet Nedret Özkan, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Muammer Gizlen, Yeni Mescit Mahalle Muhtarı Samet Borazan, Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarı Selma Mızrak, İspat Cami Mahalle Muhtarı Yusuf Uzdilli ve İstasyon Mahalle Muhtarı Levent Bağcı’yı ziyaret etti.

Ziyaretlerde muhtarlara hayırlı olsun dilekleri iletilirken, mahallelerde asayiş, güvenlik ve trafik yönünden oluşabilecek sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, muhtarlarla aktif bir iletişim kurarak mahalle sakinlerinin huzur ve güvenliğini en üst seviyede tutmak için çalışacaklarını ifade ettiler.

Muhtarlar da bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, polisle iş birliğine her zaman açık olduklarını belirttiler.