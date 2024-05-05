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Türksat 6A yeni logosuyla Haziran'a hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın üretim ve test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve Haziran ayında Amerika'nın Florida eyaletindeki Space-X'in merkezine gönderileceğini anımsatarak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosunu belirlediklerini açıkladı

GÜNDEM 05.05.2024, 11:30
Türksat 6A yeni logosuyla Haziran'a hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın üretim ve test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve Haziran ayında Amerika'nın Florida eyaletindeki Space-X'in merkezine gönderileceğini anımsatarak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosunu belirlediklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiyenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6Anın montaj, entegrasyon ve testlerinin, Türksat, Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ iş birliğiyle ülkemize kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezinde tamamlandığını açıkladı.

Yörüngede görev yapacak uydunun "uçuş modeli"nin entegrasyon, sistem seviyesi testleri ve son hizalama ölçümlerinin tamamlandığını bildiren Uraloğlu, Gururla söylüyorum ki ülkemizin en büyük AR-GE Projesi Türksat 6A tamamlandı. Yapılan testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak tüm koşullara dayanıklılığı test edildi. Bütün testlerimizi başarı ile tamamladık. Haziran ayı başında da özel bir uçakla Amerikanın Florida eyaletindeki Space-Xin merkezine göndereceğiz" dedi.

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Bakan Uraloğlu, uydunun temmuz ayında yörüngesine fırlatılacağını kaydederek Türksat-6A'nın Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını vurguladı.

Türksat 6A ile Türkiyenin ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlık da azalacak. Bir haberleşme uydusunun 200-250 milyon Dolar değeri olduğunu düşünürsek bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu biraz daha anlaşılır olabilir. Çünkü bu uydu ile ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak ve Türksat 6A'dan edindiğimiz tecrübelerle Türkiye bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline gelecek" diye konuştu.

ŞANLI BAYRAĞIMIZ, TÜRKSAT 6A İLE UZAYDAKİ YERİNİ ALACAK

Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun, Türkiyenin geleceğini şekillendirecek kadar önemli bir Ar-Ge projesi olduğunu da ifade ederek, "Türkiye'nin ilk yerli milli haberleşme uydusu olarak Türksat 6Anın uzayda Türkiyenin ve Türk bayrağının temsilcisi olacağının da altını çizdi. Uraloğlu, Türksat 6A uydumuzun logosunu da bu düşünceden hareketle belirledik. Türkiyenin en büyük Ar-Ge projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık. Temmuz ayında yörüngesine göndereceğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak" dedi.

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