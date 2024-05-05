Yazar İpek Ongun hayranlarıyla buluştu

Kadını ve çocuğu önceleyen projeleriyle adından sık sık söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kız çocuklarıyla yazar ve İçel Soroptimist Kulübü Üyesi İpek Ongun’u buluşturdu. İçel Soroptimist Kulübü iş birliğinde yapılan etkinlikte Ongun, ‘Adab-ı Muaşeret’ kurallarına ilişkin söyleşi düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Her yaştan kadının ve kız çocuklarının yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Ongun; temiz ve düzenli kıyafet giymenin, dış görünüşe dikkat etmenin ve teşekkür etmek ile özür dilemenin önemine değinen değerli tavsiyeler verdi. Ongun’u dikkatle dinleyen hayranları, söyleşinin sonunda merak ettiklerini sordu ve kitaplarını imzalattı.

Ongun: “Gençlerimize güveniyorum, güzel şeyler olacağına da inanıyorum”

Keyifli bir söyleşi geçirdiklerini kaydeden yazar İpek Ongun, “Katılımcılar söyleşiyi ilgiyle dinlediler, güzel sorular geldi. Onun için çok mutluyum. Aslında sadece genç kızları bekliyordum, hatta daha ziyade kırsal kesimden genç kızları bekliyordum. Ama her yaştan genç vardı” sözlerine yer verdi. Kendisine olan ilginin günden güne artmasına sevindiğini de kaydeden Ongun, “Bu beni çok mutlu ediyor. Demek ki yaptığım şeyler seviliyor, beğeniliyor, işe yarıyor diye düşünüyorum” dedi. Sevenleriyle buluşmak için bu tür etkinliklerin daha da artmasını istediğini belirten Ongun son olarak, “Gençlerimize güveniyorum, güzel şeyler olacağına da inanıyorum. Onun için onlara şans diliyorum ve her şey onların gönlünce olsun, yüzleri hep gülsün” şeklinde konuştu.

Sahil: “Kadınların sosyal hayata katılımı bizler için çok önemli”

Ongun’un çocukluk ve gençlik yıllarının yazarı olduğunu belirten Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, “Bugün O’nu gençlerle, genç kadınlarla, çocuklarla buluşturduk. Bizlere çok değerli tavsiyeler verdi. Bir adabı muaşeret söyleşisi gerçekleştirdik” dedi. Her yaştan hayranının katılım gösterdiğinin altını çizen Sahil, “Hem çocuklarımızın, hem de annelerimizin tanıdığı çok değerli bir kişilik. Bugün onlarla beraber bir aradaydık. Bu tarz etkinliklere her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.

Mersinli genç kızlara ve kadınlara seslenen Sahil, “Bu tarz etkinliklerimiz her zaman devam ediyor. Çünkü kadınların sosyal hayata katılımı bizler için çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların güvenli bir ortamda yaşaması, şiddetten arınması, şiddetten uzak durması, kendi ayaklarının üzerinde durması, istihdam olanaklarıyla hayata katılmasını amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Taşkın: “Çok keyifli ve güzel bir söyleşi gerçekleşti”

Kız çocuklarını ve gençleri bilinçlendirmek için bu tarz söyleşilere sık sık yer vermeye çalıştıklarını kaydeden İçel Soroptimist Kulübü Başkanı Saime Taşkın, “İpek Ongun bizim çok saygı değer, çok sevgili bir üyemiz. Ondan adab-ı muaşeret, insanlarla empati kurmakla ilgili, yakın ilişkilerde konuşma ve davranışlar konusunda söyleşi yapmasını rica ettik. Söyleşi çok güzel geçti” diye konuştu. İlginin yoğun olduğunu da söyleyen Taşkın, “Büyüklerimizin tecrübelerine, adetlere, göreneklere her yaşta ihtiyacımız var. Tabii ki her şey güncelleniyor, ama biz de hayatın akışında bunları yenileyerek devam ettirmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar İpek Ongun’u can kulağıyla dinledi

Henüz İpek Ongun’un kitaplarını okumadığını, ama merak ettiğini kaydeden minik hayranı Elif Demir, “Söyleşi güzeldi, görgü kurallarıyla ilgili bilgiler verdi bize” diyerek, çok keyif aldığını söyledi. Başka bir minik hayranı olan Seda Kemçi ise, öğrendiklerini hayatında uygulayacağını belirtti.

Söyleşiyi çok beğendiğini söyleyen Hasret Ağırağaç, “Çok güzeldi, bize önemli bilgiler verdi. Özür dilemeyi, teşekkür etmeyi ben kendi hayatımda uyguluyordum” diyerek, İpek Ongun’un kitaplarını okumak için de sabırsızlandığını söyledi. İlk defa böyle bir eğitim aldığını söyleyen Bahar Kemçi ise, “Teşekkür etmeyi, özür dilemeyi, saygılı olmayı tavsiye etti. Yaşlılara otobüste yer vermeyi, yaşlıları karşıdan karşıya geçirmeyi anlattı” diye konuştu.