TOFAŞ - Galatasaray Ekmas BSL 30. hafta maçı bı̇letlerı̇ satışta

TOFAŞ - Galatasaray Ekmas BSL 30. hafta maçı bı̇letlerı̇ satışta
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15 30’da Galatasaray Ekmas ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30 hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30 haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15 30’da Galatasaray Ekmas’ı ağırlayacak Ligin son haftasına play-off iddiasıyla girecek olan Bursa ekibi, sahasındaki bu zorlu mücadeleden taraftarının da desteğiyle galibiyetle ayrılmayı hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak normal sezonun son maçının biletleri biletix com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu Maç günü salon bilet gişesi ise saat 10 00’dan itibaren açık olacak
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Galatasaray Ekmas ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Galatasaray Ekmas’ı ağırlayacak. Ligin son haftasına play-off iddiasıyla girecek olan Bursa ekibi, sahasındaki bu zorlu mücadeleden taraftarının da desteğiyle galibiyetle ayrılmayı hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak normal sezonun son maçının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren açık olacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|34
|58
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Rizespor
|34
|49
|8. Alanyaspor
|34
|48
|9. Sivasspor
|34
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Kayserispor
|34
|40
|13. Samsunspor
|34
|39
|14. Ankaragücü
|34
|38
|15. Karagümrük
|34
|36
|16. Konyaspor
|34
|36
|17. Gaziantep FK
|34
|34
|18. Hatayspor
|34
|33
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|66
|3. Sakaryaspor
|32
|57
|4. Kocaelispor
|32
|55
|5. Ahlatçı Çorum FK
|32
|55
|6. Bodrumspor
|32
|53
|7. Boluspor
|32
|50
|8. Bandırmaspor
|32
|47
|9. Gençlerbirliği
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|44
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|15
|18. Giresunspor
|32
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|33
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. West Ham United
|35
|49
|9. Chelsea
|33
|48
|10. Bournemouth
|35
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Brighton
|34
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|35
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|33
|49
|8. Valencia
|33
|47
|9. Villarreal
|33
|45
|10. Getafe
|33
|43
|11. Osasuna
|33
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|33
|38
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14