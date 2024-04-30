TOFAŞ - Galatasaray Ekmas BSL 30. hafta maçı bı̇letlerı̇ satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Galatasaray Ekmas ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Galatasaray Ekmas’ı ağırlayacak. Ligin son haftasına play-off iddiasıyla girecek olan Bursa ekibi, sahasındaki bu zorlu mücadeleden taraftarının da desteğiyle galibiyetle ayrılmayı hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak normal sezonun son maçının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren açık olacak.