Yenimuhacır Gençlik Kupası’nda şampiyon Korumaspor

Yenimuhacır Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Korumaspor oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Final maçı geçtiğimiz Cuma günü akşamı saat 21.30’da Korumaspor ve Kayraspor arasında oynandı.

Karşılaşmaya Yenimuhacırlı kadın, gençler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Maçı 12-5 kazanan Korumaspor turnuvanın şampiyonu oldu.

Maç sonunda şampiyon olan takıma şampiyonluk kupası ile 1. Ve 2.olan takıma madalyaları Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral ve meclis üyeleri tarafından takdim edildi.

Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral turnuvanın ardından şu açıklamayı yaptı.

HEP BİRLİKTE GÖRDÜK HARİKA BİR GECEYE İMZAMIZI ATTIK

Yenimuhacır’ımıza yakışan bir turnuvanın finalini gerçekleştirdik başta bizleri bu organizasyonda yalnız bırakmayan Yenimuhacır halkına bizlere şahane maçlar çıkartarak gönlümüze taht kuran 8 takımımıza Bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Hakemliğimizi üstlenen Sayın Mustafa Topçu''ya final müsabakamızda bizleri yalnız bırakmayarak Hakemlik yapan İlhan Karakaya'ya çevre köylerde Keşan’ da yaşayıp bu güzel geceye eşlik eden tüm misafirlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz”