Osmaniye'ye Hızlı Tren müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye Batı Kavşağı açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, Osmaniye Batı Kavşağı ile; hızla büyüyen şehrin batı kesiminin otoyola en kısa ve en hızlı erişim imkanı tesis ettiklerini söyledi. Yapımı devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile Osmaniye’yi de hızlı tren ile tanıştıracaklarını da ifade eden Bakan Uraloğlu, “Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 km olan mesafeyi 312,5 km’ye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz” dedi.OSMANİYE (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye Batı Kavşağı’nı açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan etkin ulaştırma politikaları ile Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip olması için dev yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. 2002 yılı sonrasında ulaşım alanında çok büyük işlere imza attıklarını vurgulayan Uraloğlu, “6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 4,5 kat artırarak, 29 bin 405 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, bugün 77 şehrimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik” dedi.

Başlattıkları otoyol seferberliği çerçevesinde 2003 öncesi bin 714 km olan otoyol ağının ise 3 bin 726 kilometreye ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu süreçte; Dünyada Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu’nu hizmete açtık. Ankara-Niğde Otoyolu’nu açarak, Edirne’den Şanlıurfa’ya bin 230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. Asya - Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul’un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu’nu hizmete aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Avrupa ve Trakya’dan gelen trafik yükünü, Kuzey Marmara’yı dolanmadan, Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege’ye ulaşmasını sağladık. Şu anda yapım çalışmaları devam etmekte olan Aydın-Denizli Yolumuzda bu projeler gibi tarihteki yerini alacaktır.” diye konuştu.

“ORTA ANADOLU OTOYOLU’NU İNŞA ETMEYİ PLANLIYORUZ”

Yakın bir süre önce Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesini de gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, Otoyolun hayata geçmesiyle Ankara-Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi. Uraloğlu, “Gündemimiz de olan bir diğer önemli karayolu projemiz de Ankara-Akyazı Otoyolu diğer adıyla Orta Anadolu Otoyolu’dur. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğu meydana geliyor. Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Sakarya Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

OTOYOLA İKİNCİ BİR BAĞLANTI HATTI

Yeni otoyolların yapımına devam edildiği gibi mevcut otoyolların da üstyapısını yenileyerek, sürüş konforu ve güvenliğini arttıracak çalışmalara da devam ettiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu “Bildiğiniz üzere Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Avrupa sınırımızdan başlayıp İstanbul ve Ankara üzerinden Doğu Akdeniz ile Güneydoğu’ya uzanan otoyol ağımızın önemli bir kesimini oluşturuyor. Bugün açılışını yaptığımız Osmaniye Batı Kavşağı yapım işinin de bünyesinde yer aldığı Tarsus – Adana – Gaziantep Otoyolu ve Toprakkale – İskenderun Otoyolu’nun 213 km’lik kesiminin üstyapısını yeniliyoruz. Osmaniye’nin söz konusu otoyolumuzla bağlantısı sadece Osmaniye Doğu Kavşağı ile sağlanıyordu. Ama şehrin hızla genişlemesi, araç sahipliği ve trafiğin artması nedeniyle şehir merkezinden otoyola ikinci bir bağlantı hattına ihtiyaç duyduk ve bu kapsamda Osmaniye Batı Kavşağı’nı hayata geçirdik.” açıklamasında bulundu.

TOPLAM TASARRUF 68 MİLYON LİRA

Osmaniye Batı Kavşağı Projesi kapsamında 66 metrelik köprü ve toplam 3,8 kilometrelik bağlantı yolunu inşa ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, Osmaniye Batı Kavşağı ile hızla büyüyen şehrin batı kesiminin otoyola en kısa ve en hızlı erişim imkanını tesis etmiş olduklarını söyledi. Uraloğlu, “Mersin-Adana yönünden gelen trafiğin şehrin batısına ulaşmak için kat ettiği mesafeyi 4 kilometre kısalttık. Böylece zamandan 15,9 milyon lira, akaryakıttan 52,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 68 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 514 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca otoyola ulaşımı sağlayan mevcut Doğu Kavşağı’nda meydana gelen trafik yoğunluğunun önüne geçerek, trafik can ve mal güvenliğini arttırmış olduk. Kavşak noktası ile şehir merkezi arasındaki bağlantı yolunu da gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında Osmaniye Belediyesi yapacak.” dedi.

OSMANİYE’NİN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 162 KİLOMETREYE ÇIKARDIK”

Bakan Uraloğlu, “Bazen bize soruyorlar neden bu kadar bölünmüş yol yada otoyol yapıyorsunuz diye, Bakın, otoyol ağı; sunduğu hızlı ve kesintisiz erişim imkanı ile geçtiği her bölgeye yatırımları da beraberinde getirmektedir. Yol sayesinde yatırım gelir ve üretim olur. Çiftçi mahsulünü satar, turist seyahat eder. Sanayici ihracat yapar, nakliyeci malzeme taşır. Sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Bunun en güzel örneklerinden biri de Osmaniye’dir. Osmaniye, otoyolun hizmete sunulduğu 90’lı yıllarda ilçe statüsündeyken, birkaç yıl içerisinde il olmuştur. Tarımsal verimliliğine, sanayi ve ticari yatırımları da ekleyen şehrimiz, hızla büyümüş ve nüfusu bu süreçte 4 kattan fazla artmıştır. Yani yol; tıpkı fabrika, enerji, teknoloji, gibi ekonominin, üretimin, sanayinin bel kemiğidir. Ve bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana Osmaniye’nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 28 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık. Osmaniye Çevre Yolu, Kadirli - Andırın Yolu, Osmaniye-Nurdağı Yolu, Kadirli- Osmaniye Yolu ve Kadirli Güney Çevre Yolu’nu hizmete aldık. Kanlıgeçit-2, Kanal-1, Horu, Yarpuz, Çona , Hemite ve Endel Köprülerini inşa ettik. Tarihi Sabunçayı, Ortatozlu ve Gaffarlı Köprülerini restore ettik.” ifadelerine yer verdi.

“38 BİN KONUTA ULAŞIM SAĞLAYACAK YOLLAR HIZLA YAPILIYOR"

Bugün itibarıyla da 4 milyar 201 milyon proje bedeliyle 8 ayrı karayolu projesine devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, “Burada yeri gelmişken sizlerle Osmaniye’deki bir diğer önemli projemiz olan Akyar Deprem Konutları Bağlantı ve İmar Yolları çalışmalarımızdan da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçen yıl 6 Şubat’ta insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. Yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle; Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Osmaniye gibi depremden etkilenen illerimizde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayacak toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz.” dedi. Uraloğlu, “Osmaniye Akyar’da 1.820 kalıcı konutun ulaşımı için 887 milyon liralık proje bedeliyle 7,1 kilometre uzunluğunda yol yapımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar 6,6 kilometrelik kesimi bitirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

“OSMANİYE’Yİ HIZLI TREN İLE TANIŞTIRACAĞIZ”

Osmaniye’nin ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz projelerinin karayolu ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘Ülkemizde yapımı devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı ile Osmaniye’yi de hızlı tren ile tanıştıracağız. Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi 312,5 kilometreye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Osmaniye’nin aydınlık geleceği için birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Bu düşüncelerle Osmaniye Batı Kavşağı çalışmalarını başarıyla tamamlayan işçisinden mühendisine tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.”

18 MAYIS 2024