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Talas’ta Necip Fazıl Sergisi
Talas Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek’in ölümünün 41 Yılında “Her Yönüyle Necip Kısakürek” sergisi açacak
KÜLTÜR-SANAT 21.05.2024, 09:36
Talas Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek’in ölümünün 41. Yılında “Her Yönüyle Necip Kısakürek” sergisi açacak.
Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 24 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanede açılacak sergide üstad Necip Fazıl’ın eserleri ve hayatını anlatan çok sayıda fotoğraf ve hatıratın yanı sıra Büyük Doğu Dergisinin orijinal sayıları ile kişisel eşyaları yer alacak.
26 Mayıs Pazar günü akşamına kadar açık kalacak sergi, ücretsiz olarak gezilebilecek.
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