Halil Kırlı ve yönetiminden Başkan Zeyrek’e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Çiçek takdimi yapan Kırlı, Başkan Zeyrek’e görevinde başarılar diledi. Konuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Zeyrek; eşit, adaletli, hakkaniyetli bir şekilde hizmet vermek için çok çalışacaklarını ve Manisa’ya güzel hizmetler kazandırmak istediklerini söyledi.