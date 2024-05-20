Son Dakika
Halil Kırlı ve yönetiminden Başkan Zeyrek’e ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı
GÜNDEM 20.05.2024, 15:50
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
MANİSA (İGFA) - Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Çiçek takdimi yapan Kırlı, Başkan Zeyrek’e görevinde başarılar diledi. Konuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Zeyrek; eşit, adaletli, hakkaniyetli bir şekilde hizmet vermek için çok çalışacaklarını ve Manisa’ya güzel hizmetler kazandırmak istediklerini söyledi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|37
|99
|2. Fenerbahçe
|37
|96
|3. Trabzonspor
|37
|64
|4. Başakşehir
|37
|58
|5. Beşiktaş
|37
|56
|6. Kasımpasa
|37
|53
|7. Alanyaspor
|37
|51
|8. Sivasspor
|37
|51
|9. Rizespor
|37
|50
|10. Antalyaspor
|37
|48
|11. A.Demirspor
|37
|44
|12. Samsunspor
|37
|43
|13. Kayserispor
|37
|42
|14. Konyaspor
|37
|41
|15. Gaziantep FK
|37
|41
|16. Ankaragücü
|37
|40
|17. Hatayspor
|37
|38
|18. Karagümrük
|37
|37
|19. Pendikspor
|37
|37
|20. İstanbulspor
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|94
|2. Barcelona
|37
|82
|3. Girona
|37
|78
|4. Atletico Madrid
|37
|73
|5. Athletic Bilbao
|37
|65
|6. Real Sociedad
|37
|60
|7. Real Betis
|37
|56
|8. Villarreal
|37
|52
|9. Valencia
|37
|48
|10. Deportivo Alaves
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Getafe
|37
|43
|13. Sevilla
|37
|41
|14. Celta Vigo
|37
|40
|15. Las Palmas
|37
|39
|16. Rayo Vallecano
|37
|38
|17. Mallorca
|37
|37
|18. Cadiz
|37
|33
|19. Granada
|37
|21
|20. Almeria
|37
|18
Röportaj & Söyleşi Tümü