Son Dakika
Keşan'da uyuşturucu operasyonu!
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada 26,29 gram marihuana (esrar) uyuşturucu maddesi ele geçirdi
GÜNDEM 21.05.2024, 10:00
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada 26,29 gram marihuana (esrar) uyuşturucu maddesi ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ekipler, 18 Mayıs 2024 günü saat 01:00 sıralarında sorumluluk bölgesi olan Yeni Mescit Mahallesi Davul Sokak'ta park halinde bulunan bir aracı kontrol etti. Araç sürücüsü T.D.'nin yanında bulunan yolcu koltuğunda 26,29 gram ağırlığında marihuana (esrar) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|37
|99
|2. Fenerbahçe
|37
|96
|3. Trabzonspor
|37
|64
|4. Başakşehir
|37
|58
|5. Beşiktaş
|37
|56
|6. Kasımpasa
|37
|53
|7. Alanyaspor
|37
|51
|8. Sivasspor
|37
|51
|9. Rizespor
|37
|50
|10. Antalyaspor
|37
|48
|11. A.Demirspor
|37
|44
|12. Samsunspor
|37
|43
|13. Kayserispor
|37
|42
|14. Konyaspor
|37
|41
|15. Gaziantep FK
|37
|41
|16. Ankaragücü
|37
|40
|17. Hatayspor
|37
|38
|18. Karagümrük
|37
|37
|19. Pendikspor
|37
|37
|20. İstanbulspor
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|94
|2. Barcelona
|37
|82
|3. Girona
|37
|78
|4. Atletico Madrid
|37
|73
|5. Athletic Bilbao
|37
|65
|6. Real Sociedad
|37
|60
|7. Real Betis
|37
|56
|8. Villarreal
|37
|52
|9. Valencia
|37
|48
|10. Deportivo Alaves
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Getafe
|37
|43
|13. Sevilla
|37
|41
|14. Celta Vigo
|37
|40
|15. Las Palmas
|37
|39
|16. Rayo Vallecano
|37
|38
|17. Mallorca
|37
|37
|18. Cadiz
|37
|33
|19. Granada
|37
|21
|20. Almeria
|37
|18
Röportaj & Söyleşi Tümü