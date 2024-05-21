Keşan'da uyuşturucu operasyonu!

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada 26,29 gram marihuana (esrar) uyuşturucu maddesi ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ekipler, 18 Mayıs 2024 günü saat 01:00 sıralarında sorumluluk bölgesi olan Yeni Mescit Mahallesi Davul Sokak'ta park halinde bulunan bir aracı kontrol etti. Araç sürücüsü T.D.'nin yanında bulunan yolcu koltuğunda 26,29 gram ağırlığında marihuana (esrar) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.