Keşan'da okullara EĞİTİM-SEN'den ziyaret

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasın (EĞİTİM-SEN) Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Bayram Baki, Akın Erdoğdu ve Aydın Yıldırım Keşan’da okul ziyaretleri gerçekleştirerek öğretmenlerle buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Lisesi, Safiye Erol Endüstri Meslek Lisesi, Ahmet Yenice Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, İnönü İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Eğitim-Sen Keşan Temsilciliği ve Emekli Öğretmenler Derneğini ziyaret etti.

Ayrıca Eğitim-Sen Keşan Temsilciliği Başkanı Asalet Koç’u makamında ziyaret eden yönetim kurulu üyeleri gazetemize şu açıklamalarda bulundu.

ÖMK VE MÜFREDAT

Bayram Baki: “Eğitim-SEN olarak öğretmenlerin örgütlü gücüyüz. Öğretmenlerin işyerlerinde yaşadıklarını sorunların tespiti amacıyla düzenli işyeri ziyaretleri planlayıp uyguluyoruz. Önümüzdeki günlerde de ziyaretlerimiz devam edecek. Öğretmenlerimizin büyük bir kısmı Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda şikâyetlerini, kaygılarını dile getiriyor. Yeni müfredat ile ilgili çekincelerini aktarıyor. Bu alanlardaki sorunlarımızın çözümü için daha çok bir gelmeli, daha çok fikir alış-verişinde bulunmalı, mücadeleyi yükseltmeliyiz.”

ÇEDES TEHLİKESİ

Akın Erdoğdu, “Bizler eğitim emekçileri olarak son süreçte çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. ÇEDES ile laik eğitim büyük bir tehlike altına girmişken eğitim ortamında artan şiddet olayları da malum. Ancak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz 1 günlük iş bırakma eylemi tüm topluma bir çıkış yolu göstermiştir. Bizler öğretmenler olarak birleşmediğimiz sürece hiçbir sorunumuzu çözemeyiz.”

TOPLUMSAL KURTULUŞ

Aydın Yıldırım: “Sendikamızı büyütmeye, mücadelemiz yükseltmeye devam edeceğiz. Yoksulluk ve ekonomik krizlerle beraber büyük bir sosyal çürümeyle karşı karşıya kaldığımız bu süreçte toplumsal kurtuluş için devrimci öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz.”