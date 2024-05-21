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Rafet El Roman'dan ABD'de özel açıklamalar

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde 41 kez düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi Şehrin tam kalbinde yapılan etkinliğe yoğun bir katılım oldu Türk müziğinin sevilen isimlerinden Rafet El Roman da sahne alarak festivale renk kattı Konser sonrası sanatçı, ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin sorularını cevapladı    Özlem Özgüt Yörekli - abdpost

MAGAZİN 21.05.2024, 09:39
Rafet El Roman'dan ABD'de özel açıklamalar

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde 41. kez düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şehrin tam kalbinde yapılan etkinliğe yoğun bir katılım oldu. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Rafet El Roman da sahne alarak festivale renk kattı. Konser sonrası sanatçı, ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin sorularını cevapladı.  

 Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Rafet El Roman, New York'ta Türk Günü Yürüyüşü'ne katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, daha önce de bu etkinlikte sahne almak için teklifler aldığını ancak çeşitli aksilikler nedeniyle bugüne kadar katılamadığını söyledi. "Bu tür organizasyonlar uzun süre alıyor, haftalarca hatta aylarca süren hazırlıklar gerektiriyor. Birçok sivil örgüt bir araya gelerek bu güzel günü organize etmek için büyük gayret gösteriyor. Coşku da, kalabalık da çok güzeldi. Repertuarımız da çok iyiydi. Umarım herkes eğlenmiştir. Bizim için de New York'un tam ortasında, şehir merkezinde böyle coşkuyla bir konser vermek çok heyecan vericiydi," dedi.

ABDPost.Com sitesinin haberine göre sahne boyunca seyircilere çeşitli sürprizler sunduklarını ve bazı polislerin sahneye gelerek "Seni Seviyorum" şarkısına eşlik ettiğini anlatan sanatçı, bu anın çok güzel bir görüntü oluşturduğunu belirtti. 

Yağmura rağmen kimsenin alanı terk etmediği festivalde kalabalığın konseri büyük bir coşkuyla izlemeye devam ettiğini belirten Rafet El Roman, festivale katılan birçok yabancı dinleyicinin de müziklerine eşlik ettiğini ifade etti.  

Röportajın sonunda ABDPost izleyicilerine bir mesaj gönderen Rafet El Roman, "Sizler burada Türkiye'mizin, ülkemizin sesisiniz. Konserimize gelmeniz bizim için de çok güzel bir anı olarak kalacak. Bu sohbetimiz de öyle. İyi ki varsınız.” dedi.

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