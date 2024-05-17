Başkan Sezer'e başarılı sporculardan ziyaret

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 2023 Geleneksel Okçuluk Türkiye 2.’si Sümeyye Öztay ve Çoklu Branşlar Yarışında U-16 Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’ni temsil edecek Zeynep Naz Genç’i makamında konuk etti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te yetişen sporcular kazandıkları dereceler ile başarılarına yenilerini ekliyor. Son olarak 2023 Geleneksel Okçuluk Türkiye 2.’si olan Sümeyye Öztay ve Çoklu Branşlar Yarışında U-16 Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’ni temsil etme hakkı kazanan Zeynep Naz Genç, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret ettiler. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleşen ziyarete; Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, ve Gölcük Yurt Müdürü Selin Türkoğlu da katıldı.

GÖLCÜK’ÜN ADI SPORTİF BAŞARILARLA DUYURULUYOR

Başarılı sporcuları makamında ağırlayarak tebrik eden Başkan Sezer, “Gölcük’ün adının sportif başarılarla duyurulması için çalışmaya ve sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.