Bursa'da liseli gençler bilimi konuşacak

Bursa'daki liselerde Bilim Uygulamaları Programı, Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından tüm illerde organize edilen bilim çalışmaları ile çocukları her zamankinden daha nitelikli bir şekilde yetiştirmek istediklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, bakanlığın bu anlamda güçlü gayreti olduğunu belirteek, "Müfredat çalışmaları hızlandı, yenilendi ve güncellendi. Çocuklarımızın sosyal becerilerine, teknik becerilerine önem verebileceğimiz onların bu alandaki becerilerini önceleyeceğimiz çalışmalar içerisinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa olarak TEKNOFEST'te 85 bin takım başvurusu yaptıklarını belirten Müdür Alireisoğlu, "Önümüzdeki yıl onu nasıl gölgede bırakarak daha iyisi yapabiliriz sorusunu şimdiden sormaya başladık. Okullarda bilimi ve teknolojik gelişmeleri önceleyen, çocukların becerilerini toparlayabileceğimiz kulüpler yapmak istiyoruz. Bugün itibariyle de her okulda bir öğrenci temsilcisi olacak. Örneğin Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'nde bilim ve teknolojiyi önceleyen bir kulübün öğrenci temsilcisi olacak. Bu öğrenci temsilcisinin orada kulüp arkadaşları olacak ve tüm öğretmenleri, büyükleri destekçisi olacak." diye konuştu.

Müdür Alireisoğlu, etkinliğe ev sahipliği dolayısıyla Bursa Teknik Üniversitesine ve emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarına teşekkür etti.

Programda Ahmet Erdem Anadolu Lisesi ve Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi koordinatörlüğünde çalıştay ve panel gerçekleştirildi. Ahmet Erdem Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan panelde Türkçe ve Türkçenin Kullanımı, Değerler ve Anadolu İrfanı, Şiddet ve Şiddetin Önlenmesi ve Geleceğin Meslekleri konuları ele alınırken; Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi tarafından hazırlanan "Yapay Zekâ Öğrenci Çalıştayı" kapsamında fen bilimleri, matematik ve teknoloji alanlarında çalıştay gerçekleştirildi.