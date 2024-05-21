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Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hacminde yeni hedef

İngiltere Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Yardımcısı Ben Aldred, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Başmüzakerecisi Ilaria Regondi, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Politika ve Strateji Lideri Harriet Ackland, görüş alışverişinde bulunmak üzere Egeli ihracatçıları ziyaret etti

EKONOMİ 21.05.2024, 10:01
Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hacminde yeni hedef

İngiltere Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Yardımcısı Ben Aldred, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Başmüzakerecisi Ilaria Regondi, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Politika ve Strateji Lideri Harriet Ackland, görüş alışverişinde bulunmak üzere Egeli ihracatçıları ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Birleşik Krallık ve Türkiye yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için müzakerelere başlayacaklarını duyurdu.

İngiltere Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Yardımcısı Ben Aldred, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Başmüzakerecisi Ilaria Regondi, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Politika ve Strateji Lideri Harriet Ackland, Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla, önümüzdeki dönemde başlayacak müzakereler öncesinde görüş alışverişinde bulunmak üzere Egeli ihracatçıları ziyaret etti.

TÜRKİYE, İNGİLİZLERİN YATIRIM YAPMASI İÇİN DOĞRU BİR PAZAR 

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Birleşik Krallık, 2023 yılında 11,4 milyar dolarla Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı üçüncü pazar, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ise 876 milyon dolarla en çok ihracat yaptığı beşinci pazar konumunda yer alıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret 19 milyar dolar seviyesinde. Birleşik Krallık'tan yapılan ithalat ortalama 2023'te 5 milyar 959 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yavaş ilerliyor. Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri ise daha hızlı ilerliyor. Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı heyeti Ege İhracatçı Birlikleri olarak bizi üçüncü kez ziyaret ediyor. İngiltere temsilcileri çok interaktif. Türk ihracatçılarla istişare yapmaya çok önem veriyorlar ve yaklaşımları çok yapıcı. Türk demir çelik sektörü her sene evrim geçiriyor. Türkiye’nin standartları çok yüksek, altyapısı çok güçlü. STA kapsamında İngiliz yatırımcılar ülkemizin teknoloji potansiyelini kullanabilir. Birleşik Krallık’ın istediği standartlarda üretebiliriz. Türkiye, İngiliz şirketlerin yatırım yapması için doğru bir pazar. Yeni, modernize edilmiş bir STA ile ilişkilerimizi daha da güçlendirerek ilk aşamada ikili ticaret hacmini 25 milyar dolara sonrasında da daha ileriye taşıyacağımızı öngörüyoruz.” dedi.  

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise “Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı heyeti tek tek sektörlerimize taleplerini sordu. Ege Bölgesi olarak Türkiye’de tarım ürünleri ve organik ürün ihracatında lider konumdayız. Ege’den en Birleşik Krallık’a en fazla ihracat yaptığımız sektörlerimiz kuru meyve, konfeksiyon, yaş meyve sebze mamuller ve su ürünleridir. Son 10 senede ticaretimizde yüzde 70’lik artış yaşandı. Birleşik Krallık çekirdeksiz kuru üzümde açık ara lider pazarımız. Türkiye İngiltere’nin en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor. Geçen sene Birleşik Krallık’a yönelik başlattığımız Ticaret Bakanlığımızın desteklediği Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projemiz (UR-GE) ile gıda sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızı bir araya getirerek, uluslararası pazarlarda sürdürülebilirlik teması altında yeni regülasyonlar ve standartlara uyum sağlayabilmelerini, rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Meyve Sebze Mamulleri Sektöründe gerçekleştireceğimiz Turquality Projesi’nde de Birleşik Krallık'ta Türk gıda ürünlerinin tüketicilere ve sektör profesyonellerine tanıtımı yapılacak. Bu temaslarla ve STA ile birlikte ihracatımızın daha da artacağını öngörüyoruz. Birleşik Krallık’a Türkiye geneli 1 milyar dolar olan gıda ihracatımızı önümüzdeki dönemde 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.  

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