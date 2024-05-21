Tetik’den Kerman’a işçi çıkarma tepkisi

CHP’nin 31 Mart seçimlerinde İpsala Belediye Başkan adayı olan Cenan Tetik, İpsala Belediyesi’nde yaşanan işçi çıkarmalarına tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AKP’li İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın 100’e yakın işçiyi attığına vurgu yapan Cenan Tetik, belediyenin işçi kıyımı ile toplumsal barışı zedelediğini iddia etti.

Cenan Tetik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir susuyorum ve İpsala’mın insanlarının geleceği barışı ve huzuru adına inanın çok üzgünüm. Belediyemizde her Cuma yaşanan işçi kıyımı ilçemizdeki toplumsal barışı zedeliyor. Hani belediyelerde derler ya siyasetle gelen siyasetle gider, evet belki öyledir ama sevgili Kerman başkana muhatabı olarak hatırlatırım burası 10.000 nüfuslu herkesin birbirini tanıdığı evlatlarını bildiği ailelerini sabah akşam gördüğü bir ilçe. İşten Attığın her insanın bir eşi, evladı, annesi, babası ve sevdikleri var, günlerdir 100’e yakın işçiyi işten attın. Yasal haklarını tüm işçiler alamayacak diye kendilerini güvencede hissetmiyor, bilmeni isterim. Ben de adaydım birlikte yarıştık, mutlaka bizler de bazı arkadaşlarla çalışmayacaktık. Ama böyle olmaz Sayın Kerman seçmece 5 yıllık 10 yıllık bir aylık tüm çalışanları senden olmayanları sana biat etmeyenleri kapının önüne koyuyorsun.

Belki de bence Türkiye’de böyle bir durum asla hiçbir belediyede yaşanmıyordur, yaptığın bu uygulama hepimizi derinden sarsmıştır. Gerçekten emekçi kardeşlerim için çok üzgünüm." ifadeleriini kullandı.

Tetik açıklamasının devamında "Hatırlatırım sevgili başkan işten çıkarmalar sadece bu çalışanların değil, aynı zamanda ailelerinin de hayatlarını altüst etmiştir. Bu karar, emekçilerin yıllardır verdikleri emeğin ve fedakarlığın hiçe sayıldığını göstermektedir.

Her bir işçi, bu toplumun omurgasını oluşturan bireylerdir. Gece gündüz demeden çalışan, sokakları temizleyen, altyapı sorunlarını çözen, kamu hizmetlerini aksatmadan sürdüren bu insanlar, adeta görünmez kahramanlardır.

Bu kahramanların, ekonomik koşulların zaten zorladığı bir dönemde, işsiz bırakılmaları kabul edilemez." dedi.

Cenan Tetik şöyle devam etti:

"Belediye başkanı’nın bu kararı, sadece ekonomik gerekçelere dayanarak alındığı söylenemez. İşçilerin haklarını savunmak, onların yanında durmak, başkan’ın, işçilerin karşısında yer alarak, onları işsiz bırakması, vicdanlarda derin yaralar açmıştır.

Bu tür kararlar, sosyal barışı zedeler, toplumsal huzuru bozar. Emekçilerin onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken her türlü desteği vermek, belediye yönetiminin sorumluluğundadır. İşçilerin haklarını savunmak, onların iş güvencelerini sağlamak, sadece bir görev değil, aynı zamanda insani bir zorunluluktur.

Bizler, işçilerin yanında olduğumuzu, onların haklarını savunmaya devam edeceğimizi ve bu adaletsiz kararın geri alınması için her türlü mücadeleyi vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Belediye başkanını, bu yanlış kararından dönmeye ve işçilerin haklarını teslim etmeye davet ediyoruz. Emekçilerin yanında olmak, onların sesine kulak vermek, gerçek bir liderin yapması gereken en önemli iştir.

Belediyemizdeki her bir emekçiye, onların ailelerine, daha adil ve insanca bir yaşam için birlikte mücadele edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Unutmayalım ki, bir toplumun gerçek gücü, o toplumda yaşayan insanların refahı ve mutluluğudur.”

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