Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Bugün yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer de çok bulutlu olacağı bildirildi. Meteorolojiden 21 Mayıs Salı gününe ilişkin doğu kesimlerinde kuvvetli yağış ile Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz içinse toz taşınımı uyarısında bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeler ışığındaki uyarılar arasında ie bugün öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.