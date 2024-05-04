Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşuldu

Salomon isim sponsorluğunda düzenlenen Çeşme Yarı Maratonu, 21K ve 10K’lık parkurlarda koşuldu. Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen yarışta 21K’lık parkurda erkeklerde birinci 1:09.33.07 derece elde eden Üzeyir Söylemez olurken kadınlarda 1:29.29.07 derecesiyle İpek Öztosun liderlik kürsüsünde yer adlı. 10 K’lık parkurda ise erkeklerde 0:34.31.81 derecesiyle Bedri Şimşek birinciliği elde ederken, kadınlarda 0:40.17.43 derece elde eden Özlem Işık kürsünün birinci sırasına adını yazdırdı.İZMİR (İGFA) - Ege'nin incisi Çeşme’de tarih ve doğanın kucaklaştığı bir rotada bu sene 2’ncisi düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda 21 ülkeden bin 745 spor yer aldı.

Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerindeki organizasyon, “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganı koşuldu. Garmin, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein, BYD sponsorluğunda gerçekleşen yarış, Argeus Travel & Events tarafından organize edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, Züber, Take34, PT Academy, D-Smart katkılarıyla gerçekleşecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirdi. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’daki organizasyon, 21K ve 10K parkurlarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

21 K’lık Yarı Maratonda; 380’i erkek, 93’ü kadın olmak üzere 473 sporcu yer aldı.

10 K’lık yarışa; 749’u erkek, 523’ü kadın olmak üzere bin 272 sporcu katılım sağladı.

Startları; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ceşme İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş verdi.

ÇEVRE DUYARLILIĞI İÇİN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GÖREV ALDI

Elektrikli otomobil devi BYD, Salomon Çeşme Yarı Maratonu’na elektrikli araçları ile destek verdi.

Bu sene ikincisi düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu, çevre duyarlılığı anlamında da önemli bir adım attı. Daha çevreci bir etkinlik için yola çıkan Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda görevli araçlar, BYD elektrikli otomobiller tarafından sağlandı.

MEDYA SPONSORU D-SMART

D-Smart, Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nu naklen yayınladı.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu, D-Smart’ın medya sponsorluğunda koşuldu. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’nın doğal güzelliklerinin arasındaki yarış, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da izleyicileriyle buluştu.



21K’DA DERECEYE GİRENLER

Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nun 21K’lık parkurunda dereceye giren isimler belli oldu. Erkeklerde; ÜzoRunning takımından 1:09.33.07 derece elde eden Üzeyir Söylemez birinci sıraya adını yazdırdı. İkinci Salomon Türkiye’den 1:13.27.47 derecesiyle Kamil İnak olurken, üçüncülü ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden 1:16.31.10 derecesiyle Ahmet Bayram oldu.

Kadınlarda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden 1:29.29.07 derecesiyle İpek Öztosun birinciliği elde etti. İkinci Salomon Türkiye’den 1:31.20.30 derece elde eden Beyza Güzel, üçüncü ise Bodrum Runnig Club’dan 1:33.02.48 derece elde eden Fatma Taş oldu.

10K’DA DERECELER Yarışın bir diğer parkuru olan 10K’da ise erkeklerde; birinciliği Vestel RoadRunner Team’den 0:34.31.81 derecesiyle Bedri Şimşek elde etti. İkinci 0:35.24.12 derece elde eden Kaan Miyazaki Öztürk olurken, üçüncülük kürsüsüne Metropolis Runnes takımından 0:35.57.00 derecesiyle Osman Erkam Şafak yerleşti.

Kadınlarda; Manisa BBSK’dan 0:40.17.43 derece elde eden Özlem Işık, ikinci Gaziemir Belediye Spor Kulübü’nden 0:40.56.51 derecesiyle Elif Güldiken, üçüncü Salomon Türkiye’den 0:41.56.50 derece elde eden Aysel Yalaç Dolay elde etti.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Salomon Çeşme Yarı Maratonu 10K parkurunda Alaçatı’dan verilen start sonrasında Çeşme Merkez’de sporcular finiş gördü. Yarış sonunda ise sürpriz evlilik teklifi gerçekleşti. Emre Sobacı, kız arkadaşı Özlem Dağcı’ya finişi geçtikten sonra evlilik teklifinde bulundu. Özlem Dağcı duygulu anlar yaşarken teklifi kabul etti. Sporu seven iki kişi olarak organizasyonda yer aldıklarını dile getiren çift, çok heyecanlı anlara yaşadıklarını belirtti. Diğer yarışçılar da Emre Sobacı-Özlem Dağcı çiftinin alkışlarla mutluluğuna ortak oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Bu sene ikincisi düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda ödüller sahiplerini buldu. Çeşme Merkez’de dereceye giren sporculara ödüllerini; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Salomon Türkiye Markalar Direktörü Orçun Kutluad, Çeşme Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney takdim etti.

KAYMAKAM MARAŞLI: ÇEŞME’NİN HER ZAMAN TURİZM VE SPORLA ANILMASINI ARZU EDİYORUZ

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, “Güzel Çeşme’mizde Argeus Travel & Events’in bu sene ikincisini düzenlediği Salomon Çeşme Yarı Maratonu’na misafirperverlik etmenin mutluluğunu duyuyoruz. Çeşme’nin her zaman turizm ve sporla anılmasını arzu ettiğimiz için bu etkinlikleri destekliyoruz. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na start verdik. Bu hafta da Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşuldu. Kazasız belasın yarış bitti. Bu tarz etkinliklerin bölgemizde artmasını ve dünya çapınca duyulmasını arzu ediyoruz” dedi.

BAŞKAN DENİZLİ: ÇEŞME SPOR DOSTU BİR YER

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Bin 700’ün üzerinde sporcunun katıldığı yarı maratonumuz gerçekten çok başarılı geçti. Kazasız belasız bol eğlence ile sağlıklı yaşamla geçti. Çeşme spor dostu bir yer. Daha da iyi olması için her sene üzerine katarak çalışmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu tip organizasyonlar için canla başla çalışıyorlar. Bu da bölge turizmimize katkı sağlıyor” diye konuştu

AYDIN AYHAN GÜNEY: ORTA VADEDE HIZLA BÜYÜYECEK ORGANİZASYON Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, “Öncelikle her şey yolunda gittiği için çok mutluyuz. Biz organizatörler için en büyük stres kaynağı kaza belanın olması ki yarışımızda bir sıkıntı olmadı. Bin 745 kişi ile gerçekten güzel bir gün geçti. Sporcular da gördüğümüz kadarıyla çok memnun. Hem spor yapıyorlar hem de eğleniyorlar. Yerel desteklerimiz de örnek gösterilecek düzeyde. Orta vadede hızla büyüyecek organizasyon olarak görüyorum Çeşme’nin de güzelliği ile birlikte” şeklinde konuştu.

ATİLLA KUDUOĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ YIL MARATONA ÇEVİRMEYİ PLANLIYORUZ

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdik Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nun. Geçen yıl yaklaşık bin kişi katılmıştı bu sene sayıyı bin 745’e çıkardık. Ülkemizin nadide tatil beldelerinden Çeşme’de bu organizasyonu yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Yarışı geliştiriyoruz. Yerel yönetimin ve devlet erkanının da atkıları oldu çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl maratona da çevirmeyi planlıyoruz. Pistleri ölçüp ayarlayabilirsek önümüzdeki sene aynı dönemde yapacağız. Güzel bir organizasyonu tamamladık. Herkes de mutlu biz de mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İPEK ÖZTOSUN: ÇOK KEYİFLİ BİR PARKUR İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden 1:29.29.07 derecesiyle İpek Öztosun kadınlar 21K’da birinciliği elde etti. Öztosun, Çok keyifli bir parkur. Ben de İzmir’de yaşıyorum o yüzden buraya antrenman için de sık sık geliyorum. Güzel bir atmosferde, güzel bir havada koştuk. Geçen sene de aynı şekilde 21K koşmuştum. Genel klasmanda ikinci olmuştum, bu sene birinciliğe yükseldim ayrıca mutlu etti beni” dedi.