Başkan Er: Modern yaşam alanları oluşturuluyor

6 Şubat depremleri sonrasında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde başlanan konutlarda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilgili daire başkanları ile birlikte İkizce TOKİ konutlarının bulunduğu şantiye alanlarında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaların son durumu hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Başkan Er, “TOKİ tarafından İkizce Mahallesi’nde etaplar halinde yapımı devam eden kalıcı konutlarda bütün detaylar düşünülmüş. Çevre düzenleme çalışmaları, çocuk oyun alanları ile sosyal tesislerin de hayata geçirilmesi ile çok modern bir yaşam alanı oluşturulmuş olacak.

Malatya’da önceliğimiz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturarak güvenli ve rahat bir ortamda yaşamalarını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması noktasında el birliği ile hareket ederek her alanda daha modern bir şehri inşallah inşa edeceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ tarafından şehrimizde ciddi çalışmalar yürütülüyor. İnşallah bu çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak hemşerilerimiz daha güvenli ve sağlıklı konutlarında yaşarlar ve iş yerlerinde hizmet vermeye başlarlar” dedi.

İnceleme gezisi sonrasında örnek daireyi de gezen Başkan Er, yapımı tamamlanan örnek dairenin çok güzel bir şekilde dizayn edildiğini belirterek, dairelerin kullanışlı olduğunu vurguladı.