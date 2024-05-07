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İnegöl Belediyespor Türkiye Şampiyonu oldu
İnegöl Belediyespor oryantiring U14 takımı, Konya’da yapılan şampiyonada U14 Ligi Kulüpler Türkiye Şampiyonu oldu
SPOR 07.05.2024, 14:27
İnegöl Belediyespor oryantiring U14 takımı, Konya’da yapılan şampiyonada U14 Ligi Kulüpler Türkiye Şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyespor Oryantiring U14 takımı, sezonun son yarışında Konya’da sahne aldı. Zorlu rakipler karşısında İnegöllü sporcular, gösterdikleri başarıyla Türkiye Şampiyonluğuna uzandı. 4-5 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen şampiyonada, farklı şehirlerden 64 kulüpten 871 sporcu yarıştı. İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, şampiyonada gösterdiği performansla dikkat çekti. Yarışmalar neticesinde İnegöl ekibi, U14 Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonasında 7 kupaya ulaşarak sezonu Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|96
|2. Fenerbahçe
|35
|90
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|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|35
|48
|10. Antalyaspor
|35
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
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|35
|37
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|35
|37
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|35
|35
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|35
|34
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|35
|33
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|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|33
|72
|2. Göztepe
|33
|69
|3. Sakaryaspor
|33
|57
|4. Bodrumspor
|33
|56
|5. Ahlatçı Çorum FK
|33
|56
|6. Kocaelispor
|33
|55
|7. Bandırmaspor
|33
|50
|8. Boluspor
|33
|50
|9. Gençlerbirliği
|33
|50
|10. Erzurumspor
|33
|44
|11. Manisa FK
|33
|40
|12. Ümraniye
|33
|40
|13. Keçiörengücü
|33
|39
|14. Tuzlaspor
|33
|37
|15. Adanaspor
|33
|36
|16. Şanlıurfaspor
|33
|35
|17. Altay
|33
|9
|18. Giresunspor
|33
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|35
|82
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|35
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|35
|54
|9. West Ham United
|36
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Brighton
|35
|47
|12. Wolves
|36
|46
|13. Fulham
|36
|44
|14. Crystal Palace
|36
|43
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|34
|47
|9. Villarreal
|34
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Deportivo Alaves
|34
|41
|12. Sevilla
|34
|41
|13. Osasuna
|34
|39
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Celta Vigo
|34
|34
|16. Rayo Vallecano
|34
|34
|17. Mallorca
|34
|32
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|34
|21
|20. Almeria
|34
|17
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