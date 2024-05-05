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1. Ulusal Edirne Sempozyumu gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu ev sahipliği ve Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu iş birliği ile düzenlenen I Ulusal Edirne Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi

YAŞAM 05.05.2024, 09:52
1. Ulusal Edirne Sempozyumu gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu ev sahipliği ve Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu iş birliği ile düzenlenen I. Ulusal Edirne Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin mini konseri ile başladı.

Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesi ile devam eden sempozyuma Vali Yunus Sezer, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu açılışta yaptığı konuşmada, sempozyum hakkında bilgi paylaşarak Türkiye’deki birçok üniversite ve kurumun yanı sıra Arnavutluk ve Bulgaristan’dan da katılımcıların bulunduğunu söyledi.

Yeşiloğlu, “İlk defa düzenlenen bu sempozyumda fen bilimleri, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık bilimleri, ziraat, sanat ve eğitim bilimleri alanlarında bildirilerin sunumları gerçekleştirilecek. Bu sempozyumun katılımcılara hem akademik hem de sosyal açıdan katkı sağlayacağına inanıyorum. Burada sunulacak birbirinden değerli bildiriler bildiri kitabına da dönüştürülecektir.” diyerek sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Süheyl Ünver’in “Her şey biter Edirne bitmez.” sözü ile başladığı konuşmasında, “Bu güzel şehrin üniversitesi olarak, şehrimizin değerlerini ortaya çıkartan çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Edirne gibi bir madenin, bir hazinenin, bir mücevherin üzerinde bulunduğumuz için çok şanslıyız. İnceledikçe derinleşen ve bizi şaşırtmaya devam eden muhteşem bir mirasa sahibiz. Bu zamana kadar Edirne başlıklı pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik düzenledik. Bu kapsamda Edirne’yi bütünü ile ele almak için ilçelere mercek tutan sempozyumlar düzenlemeye başladık. ‘Her Yönüyle İpsala’ ile başlayan ve ‘Her Yönüyle Havsa’, ‘Her Yönüyle Uzunköprü’, ‘100. Yılında Keşan Sempozyumu’ ve ‘Enez Sempozyumu’ ile devam eden sempozyumlar dizisini gerçekleştirdik. Şimdi de 6-7 Mayıs tarihlerinde ‘Her Yönüyle Lalapaşa, Süloğlu ve Meriç Sempozyumu’nu düzenleyerek bu sempozyumlar dizisini tamamlayacağız. Böylece Edirne’nin tüm ilçeleri tüm yönleriyle ele alınmış olacak. Ve bunları aynı zamanda kitap haline getirerek, gelecek nesillere önemli bir kaynak bırakmış olduk. Bugün burada dört meslek yüksekokulumuzun ortak çalışması ile Edirne multidisipliner bir sempozyumla ele alınacak. Oldukça zengin içeriği ile üniversitemize ve şehrimize değer katan bir sempozyum. Ayrıca bu sempozyumun kitaplaşacak olması da oldukça değerli. Ben başta Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu hocama ve ilgili meslek yüksekokulu müdürlerim ile sempozyuma destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Yunus Sezer, I. Ulusal Edirne Sempozyumu’nun Edirne’nin tüm zenginliklerini ortaya koyan bir sempozyum olduğunu ifade etti. 

Davetli konuşmacılar Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan’ın “Edirne; Osmanlı İmparatorluğunun İkinci Başkenti ve Mimarisi” ve Prof. Dr. Müberra Gürgendereli’nin “Edirne ve Şiir” adlı sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumlar ardından Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan “Edirne Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

2-4 Mayıs tarihleri arasında 3 gün süreyle Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumda 16 oturumda, toplamda 62 bildiri sunuldu.

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