Keşanspor'dan Sarayspor galibiyeti

Keşanspor deplasmanda karşılaştığı Sarayspor’u 3-2 mağlup etti.Erdoğan DEMİR-KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Keşanspor geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Sarayspor 1953 ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 23.dakikasında Ramazan Keşanspor’u deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

43.dakikada Nevzat Sarayspor’un eşitlik golünü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

46.dakikada gelişen Keşanspor atağında Ramazan takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

56.dakikada gelişen Sarayspor atağında Murat Sarayspor’un eşitlik golünü kaydetti.

69.dakikada Batuhan attığı golle bir kez daha Keşanspor’u 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Keşanspor deplasmandan 3-2 galibiyet ve 3 puanla döndü.

Hakemler: Alperen Aksu, Mertcan Tezcan, Hümeyra Seven

Sarayspor 1953: Ferhat, Murat, Yakup, Mert, Berat, Enes, Ramazan, Nevzat, Metin, Umut, Ferhat Aras

Keşanspor: Yusuf, Sadullah, Mustafa, Emre Aydın, Ergün (Emre Aydın) , Altunay (Zafer), Mushap (Batuhan), Eser, Eren (Çağrı), Umut (Kerem) , Ramazan

Goller: Dk.23-Dk.46 Ramazan, 69 Batuhan (Keşanspor), Dk.43 Nevzat, Dk.56 Murat