Artvin Hopasporlu futbolcular salonda çalıştı

Artvin Hopaspor, TFF 3.Lig 3. Grupta 5 Şubat Pazar günü Beyoğlu Yeni Çarşı ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.ARTVİN (İGFA) - Salonda ısınma ve egzersiz hareketleriyle başlayan Artvin Hopaspor, antrenmanı kuvvet, denge, dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarıyla tamamladı.

Mor beyazlı takım, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarına akşam tesislerde yapacağı antrenmanla devam edeceği öğrenildi.