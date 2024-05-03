KPSS başvuruları başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular, 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek.ANKARA (İGFA) -ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da yapılacak. Alan Bilgisi Testi 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

Bugün başlayan sınava başvurular, 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.