MOSDER'den fuar değerlendirmesi

Bu yıl 50’inci kez düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 171 mobilya markasını tasarımcılar, tedarikçiler, satıcılar ve uluslararası alım heyetleriyle buluşturduBURSA (İGFA) - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, çok önemli anlaşma ve işbirliklerine sahne olan 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın hem mobilya markaları hem de sektör profesyonelleri açısından çok verimli geçtiğini belitti.

Fuarın bu yıl da mobilya trendlerinin belirlendiği, sektörün ticaretine yön veren platform olma işlevini yerine getirdiğini söyleyen Balcı, MODEF tarafından düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın bu özelliğiyle dünyanın önde gelen mobilya fuar organizasyonları arasına girdiğini vurguladı.

Türk mobilya markalarının sergilediği model ve tasarımların tamamının yerli ve yabancı alım heyetlerinden büyük ilgi ve itibar görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Balcı, "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın model ve tasarım trendlerini belirleme konusunda ABD’deki High Point Market ve Salone del Mobile Milano fuarlarının izinden gittiğini söylemek yanlış olmaz.Türk mobilya sektörünü bugünlere getiren ve 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nda göğsümüzü kabartan tüm katılımcı markalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm dünyanın ve Türkiye’nin ön önemli grupları ile alım heyetlerinin fuarda yerini aldığını anlatan Balcı, “Türk mobilya marka ve modellerinin gördüğü ilgiyi, İnegöl caddelerinde de gözlemek mümkündü. 5 gün boyunca, İnegöl’ün tüm caddeleri ve alışveriş merkezleri fuar için yurtiçinden ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle doldu, taştı. Sektör profesyonelleri,geç saatlere kadar mobilya mağazalarını gezdiler. Bu manzara, 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın açık şehir fuarcılığına doğru yol aldığını da gözler önüne serdi” diye konuştu.