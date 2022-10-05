Yeniden Refah Kayseri'den değişim mesajı

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin yaklaşan seçimlerle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Son dönemde kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, "Sanki mevcut iktidar giderse ülke biter , kıtlık olur, beka meselesi ortaya çıkar gibi söylemler kullanılarak seçmen etkilenmeye çalışılıyor. Bu söylemleri cumhur ittifakının Kayseri millet vekillerinden de sık sık duyuyoruz. Vatandaşa vaat vermekten başka çözüm üretemeyenlerin , durumları sarpa sarmış olanların kaybetme korkusundan edindikleri bu tavır sonucu etkilemeye yetmeyecektir. Bu ülkenin geleceği tek bir partiye ya da tek bir lidere bağlı değildir. Vatandaşlarımızın sorunlarını iyi bilen her zaman sahada olan Yeniden Refah Partisi kadroları çözüm yöntemleri ile iktidarın alternatifidir. Dış politikada , ekonomide , eğitimde, ailede , tarım hayvancılık ve sanayide ürettiğimiz çözüm yöntemleri ülkemizi hakettiği refah seviyesine çıkaracaktır" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e övgü yağdıran Narin, "Değişimden yana çekingenliği olan halkımız mayıs ayında göreve başlayan Kayseri valimiz Sayın Gökmen Çiçek örneğini inceleyebilir. Bir kişinin değişimi ile bir şehrin nasıl değiştiği ortadadır. Şu ana kadar göstermiş olduğu performans başarıya odaklanmış bir insanın neleri yapabileceğinin ispatıdır. Kısa sürede , aksayan bürokrasiyi çalışır hâle getirmiş asayişten turizme kadar bir çok alanda şimdiden iyi işler çıkarmıştır. Bunları yaparken de devletin sıcak yüzü olmuş gönüllere girmiştir. Vali Çiçek örneği oy kullanacak seçmenin her zaman aklının bir köşesinde bulunsun. Geçmişte bir Erbakan bu ülkede neleri değiştirmiş ise yine bir Erbakan bu ülkede bir çok şeyi değiştirecektir. Mayası milli görüş olan Yeniden Refah Partisi 6 Kasım da yapacağı büyük kongre ile ilk kongresinde olduğu gibi dosta güven düşmana korku verecek ve mevcut iktidarın alternatifi olduğunu yine gösterecektir. Artık Yeniden Refah ve alternatif var" dedi.