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Edirne'de Jandarma'dan balık avına karşı tedbir
Edirne Jandarması yasak bölgelerde balık avına karşı tedbirleri alıyor
GÜNDEM 25.04.2024, 10:50
Edirne Jandarması yasak bölgelerde balık avına karşı tedbirleri alıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yasak bölgelerde ve sezonda balık avının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, Meriç ilçesi Subaşı köyünde bulunan gölette devriye faaliyeti icra edilerek, bölgenin kontrol ve denetimi sağlandı.
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