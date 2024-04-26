Başkan Kıral’a, geçmiş dönem belediye başkanlarından ziyaret

Geçmiş dönem belediye başkanları, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral’a ziyarette bulundu.ERDOĞAN DEMİR/ KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - İpsala geçmiş dönem belediye başkanı Mehmet Karagöz, Yenimuhacir beldesi geçmiş dönem belediye başkanı Recep Ordu, Çamlıca geçmiş dönem belediye başkanı Halil Büyükyatıkçı, Hacıköy geçmiş dönem belediye başkanı Cevdet Karagöz, İbriktepe geçmiş dönem belediye başkanı Galip Gören ve Mecidiye geçmiş dönem belediye başkanı Recep Çınar, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Kıral, ziyaret nedeniyle Karagöz, Ordu, Büyükyatıkçı, Karagöz, Gören ve Çınar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.