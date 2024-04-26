CHP mülakat haksızlığını TBMM'ye taşıdı

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mülakatın kaldırılacağı vaadinde bulunulmasına rağmen öğretmen atamalarında halen mülakat yapılması büyük tartışmalara neden olmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - CHP öğretmen atamalarına ilişkin mülakat haksızlığını Meclise taşıdı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı “Mülakat yerine liyakatli öğretmenlerin sınav puanlarının baz alınması için neden harekete geçilmemektedir?” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması için Meclis Başkanlığına soru önergesi veren Halıcı, seçimlerden önce iktidarın, kamudaki işe alımlarda mülakat uygulamasının kaldırılacağı ve KPSS puanına göre atama yapılacağı vaadinde bulunduğunu belirterek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan 2023 tarihinde sosyal medya hesabında ‘Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız’ ifadelerini kullanmış ve 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri sürecinde yaptığı mitinglerde mülakatın kaldırılacağını açıklamıştır” dedi.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı olan, şu anda da TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı olan Mahmut Özer’in de açıklamalarını hatırlatan Yalım Halıcı “Önceki Bakan da öğretmen atamalarının yalnızca KPSS puanıyla yapılacağını dile getirmiş ve tek kriter KPSS olacak demişti” ifadelerini kullandı.

CHP’li Halıcı önergesinde mülakat sistemiyle ilgili eleştirilerinde şu ifadelere yer verdi:

“22 yıldır kamu sınavlarında birinci olanlar dahi bu mülakatlarda elenmiş, liyakat yerine biat tercih edilmiş ve iş bilmez torpilliler haksız şekilde kamu kurumlarına yerleştirilmiştir. Liyakatli öğretenler ise mülakatlarda elenmiş, bu nedenle de ülkenin geleceği tehlikeye atılmıştır. Eğitimde torpil yapmak ülkenin geleceğine dinamit koymaktır. Liyakatli eğitimcileri eleyerek, yandaşlık arayarak, partizanlık yaparak bu ülkenin çocuklarına en büyük kötülük yapılmaktadır. Bu yanlış ve hatalı mülakat kararından dönülmelidir. Çocuklarımızın geleceğiyle ve Türkiye'nin istikbaliyle oynanmamalıdır”