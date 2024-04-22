Toplu ulaşımda 23 Nisan hediyesi

23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı metro ve kent içi raylı sistemler ücretsiz olacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara atıfta bulunarak, Ankara ve İstanbul'da bakanlığa bağlı toplu ulaşım araçlarında taşıma hizmetinin ücretsiz olacağı açıkladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray, İstanbulda Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir de İZBANın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.